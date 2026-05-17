Росія почала втрачати позиції в Україні – The Economist

Окупанти цього року захопили близько 220 кв. км, або всього 0,04 % території України

Той факт, що навіть коротке перемир'я не втрималося, свідчить про те, що війна Росії проти України навряд чи скоро закінчиться. Як інформує «Главком», про це пише The Economist.

Як зазначає видання, хоча істотного зниження інтенсивності бойових дій не спостерігається, але хід війни змінюється. Кількість ліквідованих на війні росіян залишається надзвичайно високою, а їхній весняний наступ зупинився.

Аналіз, проведений виданням, показав, що цього року Росія вперше з жовтня 2023 року зазнала невеликих, але значних територіальних втрат.

Крім того, за оцінками журналістів, станом на 12 травня на війні загинуло від 280 000 до 518 000 російських солдатів, а загальна кількість жертв (включаючи поранених) склала від 1,1 до 1,5 млн осіб.

«Це означає, що близько 3% довоєнного чоловічого населення Росії призовного віку загинуло або отримало поранення», – ідеться у статті.

Журналісти зазначили, що ці жахливі втрати росіян відбуваються на тлі незначних успіхів на передовій. При цьому вони підкреслили, що поле бою стає дедалі складнішим через його розрізненість, оскільки українські безпілотники тепер переслідують війська ворога далеко за лінією фронту. Це ускладнює перекидання російських підрозділів на передову без ризику стати мішенню.

Деякі джерела припускають, що російські війська все ще повільно просуваються вперед. Але, видання, посилаючись на власний аналіз, зазначило, що армія РФ захопила цього року близько 220 кв. км, або всього 0,04% території України.

«Останнім часом Україна почала відвойовувати території. Дані за місяць показали, що ЗСУ відвоювали близько 189 кв. км. Росія, можливо, затягує підготовку до літнього наступу. Це також може стати поворотним моментом у війні», – підсумували журналісти.

також старший співробітник Інституту безпеки та оборони Естонського Інституту зовнішньої політики, британський аналітик Джеймс Шерр, який ще на початку лютого 2022 року попереджав, що величезні втрати не зупинять Путіна, в інтерв'ю «Главкому» дав новий прогноз щодо тривалості війни та стратегічних завдань України.