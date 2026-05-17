Росія почала втрачати позиції в Україні – The Economist

Надія Карбунар
Останнім часом Україна почала відвойовувати території
фото з відкритих джерел
Окупанти цього року захопили близько 220 кв. км, або всього 0,04 % території України

Той факт, що навіть коротке перемир'я не втрималося, свідчить про те, що війна Росії проти України навряд чи скоро закінчиться. Як інформує «Главком», про це пише The Economist.

Як зазначає видання, хоча істотного зниження інтенсивності бойових дій не спостерігається, але хід війни змінюється. Кількість ліквідованих на війні росіян залишається надзвичайно високою, а їхній весняний наступ зупинився.

Аналіз, проведений виданням, показав, що цього року Росія вперше з жовтня 2023 року зазнала невеликих, але значних територіальних втрат.

Крім того, за оцінками журналістів, станом на 12 травня на війні загинуло від 280 000 до 518 000 російських солдатів, а загальна кількість жертв (включаючи поранених) склала від 1,1 до 1,5 млн осіб.

«Це означає, що близько 3% довоєнного чоловічого населення Росії призовного віку загинуло або отримало поранення», – ідеться у статті.

Журналісти зазначили, що ці жахливі втрати росіян відбуваються на тлі незначних успіхів на передовій. При цьому вони підкреслили, що поле бою стає дедалі складнішим через його розрізненість, оскільки українські безпілотники тепер переслідують війська ворога далеко за лінією фронту. Це ускладнює перекидання російських підрозділів на передову без ризику стати мішенню.

Деякі джерела припускають, що російські війська все ще повільно просуваються вперед. Але, видання, посилаючись на власний аналіз, зазначило, що армія РФ захопила цього року близько 220 кв. км, або всього 0,04% території України.

«Останнім часом Україна почала відвойовувати території. Дані за місяць показали, що ЗСУ відвоювали близько 189 кв. км. Росія, можливо, затягує підготовку до літнього наступу. Це також може стати поворотним моментом у війні», – підсумували журналісти.

Нагадаємо, експерт з питань Росії та історик Маттіас Уль вважає, що швидкого закінчення війни в Україні очікувати не варто, конфлікт триватиме ще дуже довго і може перейти в «нескінченну війну дронів».

Раніше очільник Офісу президента Кирило Буданов зробив заяву про мобілізацію 18-25 річних чоловіків. 

Також старший співробітник Інституту безпеки та оборони Естонського Інституту зовнішньої політики, британський аналітик Джеймс Шерр, який ще на початку лютого 2022 року попереджав, що величезні втрати не зупинять Путіна, в інтерв'ю «Главкому» дав новий прогноз щодо тривалості війни та стратегічних завдань України.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

