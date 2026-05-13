Поліг у місті Лиман на Донеччині. Згадаймо Василя Петруся

Василь Петрусь навчався на пекаря-кондитера, а потім підписав контракт зі Збройними силами України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Василя Петруся.

24-річний Василь Петрусь, псевдо Картавий, поліг 5 грудня 2025 року внаслідок мінометного обстрілу та удару ворожим дроном у місті Лиман на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».

Василь Петрусь народився 19 березня 2001 року в селі Боратин Львівської області. Навчався на пекаря-кондитера, а потім підписав контракт із Збройними силами України.

Василь Петрусь загинув у місті Лиман на Донеччині фото: платформа пам'яті «Меморіал»

Петрусь служив у 96-му окремому батальйоні підтримки 3-го армійського корпусу. Був командиром машини відділення дорожньої техніки інженерно-дорожньої роти.

«Мій брат Василь був щирим і відважним. Він завжди впевнено йшов до своєї мети, не відступав перед труднощами й залишався вірним своїм принципам. Мав велике серце, любив життя, родину та Україну. Він став на захист Батьківщини свідомо, з почуття обов’язку і честі. Його подвиг назавжди залишиться в наших серцях», – написала сестра Марія.

Василя Петруся відзначили нагрудним знаком «Ветеран війни – учасник бойових дій» та медаллю «За поранення».

Поховали захисника в селі Боратин на Львівщині.

У воїна залишилися батьки, дружина, сестра та четверо братів.

