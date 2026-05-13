Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Поліг у місті Лиман на Донеччині. Згадаймо Василя Петруся

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Поліг у місті Лиман на Донеччині. Згадаймо Василя Петруся
Петрусь був командиром машини відділення дорожньої техніки інженерно-дорожньої роти
колаж: glavcom.ua

Василь Петрусь навчався на пекаря-кондитера, а потім підписав контракт зі Збройними силами України

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Василя Петруся.

24-річний Василь Петрусь, псевдо Картавий, поліг 5 грудня 2025 року внаслідок мінометного обстрілу та удару ворожим дроном у місті Лиман на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал». 

Василь Петрусь народився 19 березня 2001 року в селі Боратин Львівської області. Навчався на пекаря-кондитера, а потім підписав контракт із Збройними силами України.

Василь Петрусь загинув у місті Лиман на Донеччині
Василь Петрусь загинув у місті Лиман на Донеччині
фото: платформа пам'яті «Меморіал»

Петрусь служив у 96-му окремому батальйоні підтримки 3-го армійського корпусу. Був командиром машини відділення дорожньої техніки інженерно-дорожньої роти.

«Мій брат Василь був щирим і відважним. Він завжди впевнено йшов до своєї мети, не відступав перед труднощами й залишався вірним своїм принципам. Мав велике серце, любив життя, родину та Україну. Він став на захист Батьківщини свідомо, з почуття обов’язку і честі. Його подвиг назавжди залишиться в наших серцях», – написала сестра Марія.

Василя Петруся відзначили нагрудним знаком «Ветеран війни – учасник бойових дій» та медаллю «За поранення».

Поховали захисника в селі Боратин на Львівщині.

У воїна залишилися батьки, дружина, сестра та четверо братів.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Унаслідок падіння БпЛА пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхівки
РФ вбила восьмирічного хлопчика у Черкасах
14 квiтня, 20:11
Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація
Після удару РФ по енергетиці «Укренерго» закликало економити світло
16 квiтня, 11:36
В уряді вважають, що після війни додому може приїхати близько двох мільйонів українців
Україна готується до повернення мільйонів громадян: уряд розробляє стратегію реінтеграції
24 квiтня, 08:44
У Шосткинській громаді було пошкоджено автозаправну станцію
Обстріл Сумщини: загинули люди, пошкоджено енергооб'єкт та АЗС (фото)
27 квiтня, 07:36
Росіяни атакували Кривий Ріг: є загиблий та поранені
Росіяни атакували Кривий Ріг: є загиблий та поранені
28 квiтня, 09:25
Окупанти вночі атакували Ізмаїл
Нічна атака окупантів: Повітряні сили відзвітували про збиті цілі
29 квiтня, 08:52
Нині триває 1528-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 1 травня 2026 року
1 травня, 08:32
Іран ухвалить закон, який обмежить судноплавство через Ормузьку протоку
Іран ухвалить закон, який обмежить судноплавство через Ормузьку протоку
3 травня, 00:58
Ліквідація наслідків російської атаки у Полтавській області триває
Ворог вдарив по рятувальниках на Полтавщині ракетами з касетними боєприпасами (відео)
5 травня, 13:28

Суспільство

Поліг у місті Лиман на Донеччині. Згадаймо Василя Петруся
Поліг у місті Лиман на Донеччині. Згадаймо Василя Петруся
Повітряні сили попередили про підготовку РФ до масованого удару
Повітряні сили попередили про підготовку РФ до масованого удару
Грози та шквали в Україні: де оголошено I рівень небезпечності
Грози та шквали в Україні: де оголошено I рівень небезпечності
«Укрзалізниця» змінила графік деяких поїздів на 13 травня
«Укрзалізниця» змінила графік деяких поїздів на 13 травня
13 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 травня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 13 травня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 13 травня 2026: традиції та молитва

Новини

В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Сьогодні, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
Вчора, 20:57
Угорщина отримала новий уряд: хто увійшов до команди Петера Мадяра
Вчора, 18:04
Міноборони впровадило ШІ в аналіз повітряних атак і удари вглиб РФ
Вчора, 16:44
В Україні дощитиме: погода на 12 травня
Вчора, 05:59
Український паспорт за спрощеною схемою: Кабмін розширив перелік країн
11 травня, 20:02

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua