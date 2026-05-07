На Херсонщині під атаку росіян попали 37 населених пунктів, понад 10 постраждалих

Максим Бурич
12 мешканців області дістали поранення
фото: sergiy lemekha

Ворог цілеспрямовано бив по житловій інфраструктурі, зокрема пошкоджено 5 багатоповерхівок та 16 приватних будинків

Протягом останньої доби російська армія здійснила масштабну атаку на деокуповану частину Херсонської області. За даними голови Херсонської ОДА Олександра Прокудіна, під ворожим вогнем опинилися 37 населених пунктів. Окупанти активно застосовували авіацію та дрони для полювання на цивільні автівки та обстрілів житлових кварталів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Херсонської ОДА Олександра Прокудіна.

Внаслідок російської агресії за добу 12 мешканців області дістали поранення різного ступеня тяжкості. Ворог цілеспрямовано бив по житловій інфраструктурі, зокрема пошкоджено 5 багатоповерхівок та 16 приватних будинків. Руйнувань зазнали магазин, господарча споруда та складське приміщення та понівечено приватні автомобілі мешканців.

Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок нічного удару російських безпілотників по Дніпру збільшилася. За оновленими даними, медична допомога знадобилася цивільним мешканцям багатоповерхівки, в яку влучив ворожий дрон.

Внаслідок атаки травми отримали двоє людей, зокрема 21-річна вагітна жінка – перебувала у квартирі, де сталося влучання, а також 45-річний чоловік.

Обом постраждалим лікарі надали необхідну допомогу безпосередньо на місці події. Стан вагітної жінки наразі оцінюється як стабільний, вона перебуває під наглядом фахівців.

Теги: Херсон Херсонщина війна

У Дніпрі вибухнула припаркована автівка: поліція з’ясовує деталі
На Херсонщині під атаку росіян попали 37 населених пунктів, понад 10 постраждалих
Українські хакери розкрили позиції росіян через Starlink
Карта бойових дій в Україні станом на 7 травня 2026 року
ISW: Українські війська просунулися на заході Запорізької області
Атака на Сумщину: за добу пʼятеро загиблих та одинадцять поранених
Російські дрони порушили простір Латвії: один впав біля нафтобази
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для більшості жінок-посадовиць
Прокуратура Молдови оскаржила рішення суду щодо олігарха-втікача Плахотнюка
Країни ЄС видали росіянам сотні тисяч віз попри війну: ЗМІ назвали лідерів
Трамп пригрозив Ірану новими удари, якщо той не погодиться на угоду з США
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
