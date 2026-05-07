На Херсонщині під атаку росіян попали 37 населених пунктів, понад 10 постраждалих

Ворог цілеспрямовано бив по житловій інфраструктурі, зокрема пошкоджено 5 багатоповерхівок та 16 приватних будинків

Протягом останньої доби російська армія здійснила масштабну атаку на деокуповану частину Херсонської області. За даними голови Херсонської ОДА Олександра Прокудіна, під ворожим вогнем опинилися 37 населених пунктів. Окупанти активно застосовували авіацію та дрони для полювання на цивільні автівки та обстрілів житлових кварталів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Херсонської ОДА Олександра Прокудіна.

Під ворожим вогнем опинилися 37 населених пунктів. Окупанти активно застосовували авіацію та дрони для полювання на цивільні автівки та обстрілів житлових кварталів.

Внаслідок російської агресії за добу 12 мешканців області дістали поранення різного ступеня тяжкості. Ворог цілеспрямовано бив по житловій інфраструктурі, зокрема пошкоджено 5 багатоповерхівок та 16 приватних будинків. Руйнувань зазнали магазин, господарча споруда та складське приміщення та понівечено приватні автомобілі мешканців.

Нагадаємо, кількість постраждалих внаслідок нічного удару російських безпілотників по Дніпру збільшилася. За оновленими даними, медична допомога знадобилася цивільним мешканцям багатоповерхівки, в яку влучив ворожий дрон.

Внаслідок атаки травми отримали двоє людей, зокрема 21-річна вагітна жінка – перебувала у квартирі, де сталося влучання, а також 45-річний чоловік.

Обом постраждалим лікарі надали необхідну допомогу безпосередньо на місці події. Стан вагітної жінки наразі оцінюється як стабільний, вона перебуває під наглядом фахівців.