Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ISW: Росія не здатна захистити себе від українських ударів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
ISW: Росія не здатна захистити себе від українських ударів
Істеричні погрози Міноборони РФ завдати «масованого удару по центру Києва» у разі зриву параду в Москві 9 травня є визнанням власної слабкості
колаж: glavcom.ua

ISW зазначають, що Кремль намагається маніпулювати заявами Володимира Зеленського

Кампанія далекобійних ударів Сил оборони України вийшла на новий рівень, демонструючи критичні прогалини в російській системі ППО. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що масовані атаки на стратегічні об’єкти в Ленінградській області та Чувашії підтверджують: агресор не здатний надійно прикрити навіть ключові промислові зони в європейській частині РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ISW.

Одним із найболючіших ударів для російської економіки стала атака на НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» у Ленінградській області. За даними Reuters, завод, який входить до трійки найбільших у Росії (переробка до 21 млн тонн на рік), призупинив роботу. Дрони пошкодили три з чотирьох установок перегонки нафти.

Ситуація погіршується тривалими проблемами на Туапсинському НПЗ, збитки від ударів по якому вже перевищили $300 млн. У ISW підкреслюють, що Росія виявляється безпорадною перед атаками на об’єкти, віддалені на понад 1000 км від кордону.

Особливу увагу аналітики приділили ураженню заводу «ВНИИР-Прогресс» у Чувашії. Використання українських крилатих ракет F-5 Flamingo дозволило вразити ціль на відстані 1500 км. Пошкоджено виробництво антен «Комета», без яких російські дрони «Шахед» та ракети стають вразливими до українського РЕБ.

Уражений завод розташований лише за 300 км від зони «Алабуга» (Татарстан), де виробляють дрони-камікадзе. Це створює безпосередню загрозу головному складальному цеху РФ.

В ISW вважають, що істеричні погрози Міноборони РФ завдати «масованого удару по центру Києва» у разі зриву параду в Москві 9 травня є визнанням власної слабкості.

Кремль намагається маніпулювати заявами Володимира Зеленського, звинувачуючи його у погрозах Червоній площі, щоб виправдати власний тероризм. Насправді ж спроба Москви оголосити «одностороннє перемир'я» на 8-9 травня – це лише намагання отримати передишку в умовах, коли російське небо стало прохідним двором для українських «Лютих» та «Фламінго».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив успішне застосування новітніх далекобійних крилатих ракет FP-5 Flamingo. У межах стратегічної операції Deep Strike українські сили уразили військові об’єкти в глибині території РФ, подолавши рекордну відстань. 

Читайте також:

Теги: росія війна Україна ISW

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент Фінляндії Александр Стубб
Європі доведеться відновити діалог з Росією через позицію США – Стубб
Вчора, 09:58
Лідери обговорили оборонну підтримку України, зокрема внески у програму PURL
Зеленський і Стармер обговорили боротьбу з російським тіньовим флотом
3 травня, 21:55
Трамп: Я незабаром перегляну план, який Іран щойно нам надіслав
Трамп скептично відреагував на мирний план Ірану з 14 пунктів: що відомо
3 травня, 11:43
РФ переоформила танкери і відправила в Арктику
Тіньовий флот РФ розширився. Нові судна вже працюють на санкційних маршрутах
29 квiтня, 13:24
Путін цілує у чоло юну спортсменку
Знову цілує чужих дітей. Путін відзначився жестом, який регулярно свідчить, що у нього проблеми (відео)
27 квiтня, 18:50
Трамп заявив, що Іран надав нову пропозицію після скасування візиту американської делегації
Трамп заявив, що Іран надав нову пропозицію після скасування візиту американської делегації
25 квiтня, 22:57
Україна отримає тральщик «Генічеськ» для розмінування моря
Нідерланди передали Україні корабель для розмінування моря
22 квiтня, 13:26
WSJ: США готують силове захоплення іранських танкерів у міжнародних водах
WSJ: США готують силове захоплення іранських танкерів у міжнародних водах
18 квiтня, 23:01
Птахів викидає на берег моря, повністю вкритими мазутом та нафтопродуктами
У Чорному морі через витік російської нафти загинули сотні тисяч птахів (фото)
16 квiтня, 10:46

Події в Україні

ISW: Росія не здатна захистити себе від українських ударів
ISW: Росія не здатна захистити себе від українських ударів
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 травня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 травня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 6 травня 2026
Карта повітряних тривог України онлайн 6 травня 2026
Окуповані Крим та Луганщина потрапили під атаку БпЛА
Окуповані Крим та Луганщина потрапили під атаку БпЛА
Режим тиші порушено: над Україною літають шахеди
Режим тиші порушено: над Україною літають шахеди
США схвалили продаж Україні авіабомб підвищеної дальності
США схвалили продаж Україні авіабомб підвищеної дальності

Новини

В Україні сонячно, без опадів: погода на 6 травня
Сьогодні, 05:59
ЄС вимагає від України податкової реформи за кредит
Вчора, 21:36
Росія вдарила по відділеннях «Укрпошти» у трьох областях
Вчора, 20:57
Буданов: Україні потрібен центр залучення іноземців до армії
Вчора, 18:43
Буданов: якщо перемир'я буде взаємним – Україна його продовжить
Вчора, 17:30
Трамп назвав Зеленського «хитрим хлопцем» і оцінив війну в Україні (відео)
Вчора, 13:03

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua