ISW: Росія не здатна захистити себе від українських ударів

Істеричні погрози Міноборони РФ завдати «масованого удару по центру Києва» у разі зриву параду в Москві 9 травня є визнанням власної слабкості

ISW зазначають, що Кремль намагається маніпулювати заявами Володимира Зеленського

Кампанія далекобійних ударів Сил оборони України вийшла на новий рівень, демонструючи критичні прогалини в російській системі ППО. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що масовані атаки на стратегічні об’єкти в Ленінградській області та Чувашії підтверджують: агресор не здатний надійно прикрити навіть ключові промислові зони в європейській частині РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ISW.

Одним із найболючіших ударів для російської економіки стала атака на НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» у Ленінградській області. За даними Reuters, завод, який входить до трійки найбільших у Росії (переробка до 21 млн тонн на рік), призупинив роботу. Дрони пошкодили три з чотирьох установок перегонки нафти.

Ситуація погіршується тривалими проблемами на Туапсинському НПЗ, збитки від ударів по якому вже перевищили $300 млн. У ISW підкреслюють, що Росія виявляється безпорадною перед атаками на об’єкти, віддалені на понад 1000 км від кордону.

Особливу увагу аналітики приділили ураженню заводу «ВНИИР-Прогресс» у Чувашії. Використання українських крилатих ракет F-5 Flamingo дозволило вразити ціль на відстані 1500 км. Пошкоджено виробництво антен «Комета», без яких російські дрони «Шахед» та ракети стають вразливими до українського РЕБ.

Уражений завод розташований лише за 300 км від зони «Алабуга» (Татарстан), де виробляють дрони-камікадзе. Це створює безпосередню загрозу головному складальному цеху РФ.

В ISW вважають, що істеричні погрози Міноборони РФ завдати «масованого удару по центру Києва» у разі зриву параду в Москві 9 травня є визнанням власної слабкості.

Кремль намагається маніпулювати заявами Володимира Зеленського, звинувачуючи його у погрозах Червоній площі, щоб виправдати власний тероризм. Насправді ж спроба Москви оголосити «одностороннє перемир'я» на 8-9 травня – це лише намагання отримати передишку в умовах, коли російське небо стало прохідним двором для українських «Лютих» та «Фламінго».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив успішне застосування новітніх далекобійних крилатих ракет FP-5 Flamingo. У межах стратегічної операції Deep Strike українські сили уразили військові об’єкти в глибині території РФ, подолавши рекордну відстань.