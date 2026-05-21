У Костянтинівці військові помітили дрон-дракон із термітною сумішшю (відео)

Мобільна група бригади «Хижак» знищила російський дрон-дракон над Костянтинівкою

Боєць мобільної вогневої групи бригади «Хижак» Департаменту патрульної поліції України успішно знищив рідкісний російський безпілотник, споряджений запалювальною сумішшю. Ворожу повітряну ціль ліквідували в небі над містом Костянтинівка, що на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційну сторінка бригади «Хижак» у Facebook.

Бійці повідомляють, що російські окупаційні війська почали застосовувати безпілотники типу «Молнія», обладнані спеціальним підвісом із термітною сумішшю. Головна мета таких «дронів-драконів» – випалювання українських антидронових сіток, маскування та безпосередньо позицій Сил оборони.

Унікальну ціль під час бойового чергування помітив боєць мобільної вогневої групи на позивний Джанго. За його словами, візуально політ цього безпілотника нагадував застосування фосфорних боєприпасів.

«Я спочатку не зрозумів, що це. Думали, фосфор. Горить, тягне за собою шлейф. Вперше таке бачив. Вирішив стріляти», – розповів боєць.

🔥Донеччина. Над Костянтинівкою боєць мобільної вогневої групи бригади "Хижак" знищив російський дрон-дракон pic.twitter.com/crwH1gjqPa — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) May 21, 2026

Військовий влучив безпосередньо у підвіс із палаючою запалювальною сумішшю, відірвавши його від корпусу та зірвавши виконання ворожого завдання. Після нейтралізації загрози терміту Джанго кількома точними пострілами влучив у сам безпілотник і остаточно добив його в повітрі.

«Главком» писав, що центр спецоперацій «Альфа» СБУ продовжує посилювати захист українського неба. За місяць спецпризначенці знищили понад 300 російських ударних безпілотників типу «Молнія». Один із найрезультативніших екіпажів перехоплювачів «відмінусував» 100 цілей.

Нагадаємо, контррозвідка та слідчі Служби безпеки виявили підвищений радіаційний фон на уламках російської ракети, яку окупанти поставили на озброєння модифікованого ударного дрона «Герань-2» під час атаки на Чернігівщину в ніч на 7 квітня 2026 року.