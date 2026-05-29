РФ активізувала інформаційні атаки на родини полонених та зниклих безвісти

У громадських чатах та публічних групах поширюється дезінформація та провокативні заклики

Росія розпочала чергову хвилю інформаційних атак. Вони спрямовані на родини полонених та зниклих безвісти українців, а також на порушення роботи офіційних структур, відповідальних за поводження з військовополоненими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що в громадських чатах та публічних групах поширюється дезінформація та провокативні заклики. Йдеться нібито про необхідність негайного втручання у роботу державних органів та заклики до участі у різних заходах дестабілізаційного характеру.

«Нагадаємо, РФ системно використовує тему військовополонених для психологічного тиску, шантажу, примусового залучення українців до співпраці, аби спровокувати внутрішню напругу у нашому суспільстві та зашкодити проведенню обмінів», – наголошується у повідомленні.

Координаційний штаб підсумував: «Закликаємо громадян дотримуватися правил інформаційної безпеки, не поширювати неперевірену інформацію та довіряти лише офіційним джерелам. Координаційний штаб цілодобово продовжує працювати задля повернення кожного українця додому».

Нагадаємо, правозахисники верифікували 186 місць, де Росія утримує українських полонених і цивільних заручників. При цьому жодне з них не доступне для міжнародних спостерігачів.

До слова, Лубінець оприлюднив дані про 695 задокументованих форм тортур у російському полоні та розкритикував МКЧХ за невиконання мандату.