Поліг, прикриваючи відхід групи. Згадаймо Олександра Вусатюка

Лейтенант-прикордонник загинув, виконуючи бойове завдання на Харківщині

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Вусатюка.

Прикордонник Олександр Вусатюк, випускник Національної академії Державної прикордонної служби України, загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну прикордонну службу України та Солобковецьку територіальну громаду.

Олександр Вусатюк народився у 2004 році селі Солобківці на Хмельниччині.

У 2025 році Олександр завершив навчання на факультеті правоохоронної діяльності за напрямом «Адміністративно-юрисдикційна діяльність» фото: Державна прикордонна служба України/Facebook

У 2025 році Олександр завершив навчання на факультеті правоохоронної діяльності за напрямом «Адміністративно-юрисдикційна діяльність». Після випуску проходив службу у 10-му мобільному прикордонному загоні «Дозор» (Херсон).

«Сильний, витривалий, справедливий – таким його знали в осередку гирьового спорту НАДПСУ. На змаганнях він завжди представляв Академію з честю так само як і Україну на полі бою. Молодий, щирий, завжди готовий тримати удар – таким він залишиться в пам’яті побратимів і наставників», написали в ДПСУ про Олександра Вусатюка.

Під час виконання бойового завдання на Харківщині Олександр, будучи замикаючим, прикрив переміщення групи та взяв на себе удар ворожого дрону.

Рідне село зустрічає захисника фото: Державна прикордонна служба України/Facebook

Прощання з Олександром Вусатюком фото: Державна прикордонна служба України/Facebook

Поховали Олександра в рідному селі Солобківці на Хмельниччині. Захиснику України був 21 рік...

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.