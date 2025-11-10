Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Поліг, прикриваючи відхід групи. Згадаймо Олександра Вусатюка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Поліг, прикриваючи відхід групи. Згадаймо Олександра Вусатюка
Олександру Вусатюку назавжди 21
колаж: glavcom.ua

Лейтенант-прикордонник загинув, виконуючи бойове завдання на Харківщині

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Вусатюка.

Прикордонник Олександр Вусатюк, випускник Національної академії Державної прикордонної служби України, загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Державну прикордонну службу України та Солобковецьку територіальну громаду.

Олександр Вусатюк народився у 2004 році селі Солобківці на Хмельниччині.

У 2025 році Олександр завершив навчання на факультеті правоохоронної діяльності за напрямом «Адміністративно-юрисдикційна діяльність»
У 2025 році Олександр завершив навчання на факультеті правоохоронної діяльності за напрямом «Адміністративно-юрисдикційна діяльність»
фото: Державна прикордонна служба України/Facebook

У 2025 році Олександр завершив навчання на факультеті правоохоронної діяльності за напрямом «Адміністративно-юрисдикційна діяльність». Після випуску проходив службу у 10-му мобільному прикордонному загоні «Дозор» (Херсон).

Після навчання Вусатюк проходив службу у 10-му мобільному прикордонному загоні «Дозор» (Херсон)
Після навчання Вусатюк проходив службу у 10-му мобільному прикордонному загоні «Дозор» (Херсон)
фото: Державна прикордонна служба України/Facebook

«Сильний, витривалий, справедливий – таким його знали в осередку гирьового спорту НАДПСУ. На змаганнях він завжди представляв Академію з честю так само як і Україну на полі бою. Молодий, щирий, завжди готовий тримати удар – таким він залишиться в пам’яті побратимів і наставників», написали в ДПСУ про Олександра Вусатюка.

Після навчання Вусатюк проходив службу у 10-му мобільному прикордонному загоні «Дозор» (Херсон)
Після навчання Вусатюк проходив службу у 10-му мобільному прикордонному загоні «Дозор» (Херсон)
фото: Державна прикордонна служба України/Facebook

Під час виконання бойового завдання на Харківщині Олександр, будучи замикаючим, прикрив переміщення групи та взяв на себе удар ворожого дрону. 

Рідне село зустрічає захисника
Рідне село зустрічає захисника
фото: Державна прикордонна служба України/Facebook
Прощання з Олександром Вусатюком
Прощання з Олександром Вусатюком
фото: Державна прикордонна служба України/Facebook
Прощання з Олександром Вусатюком
Прощання з Олександром Вусатюком
фото: Солобковецька територіальна громада
Прощання з Олександром Вусатюком
Прощання з Олександром Вусатюком
фото: Державна прикордонна служба України/Facebook
Військові передають прапор України рідним полеглого захисника
Військові передають прапор України рідним полеглого захисника
фото: Державна прикордонна служба України/Facebook
Олександрові Вусатюку назавждм 21...
Олександрові Вусатюку назавждм 21...
фото: Державна прикордонна служба України/Facebook

Поховали Олександра в рідному селі Солобківці на Хмельниччині. Захиснику України був 21 рік...

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять хвилина мовчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сусід, вагітний війною: Росія не зміниться ніколи
Наш рецепт виживання поруч із Росією
4 листопада, 18:10
Путін перейшов в контратаку до Трампа
Путін перейшов в контратаку до Трампа
5 листопада, 18:18
Трамп: Думаю, я хочу з’ясувати, що вони з ними зроблять (що Україна зробить з ракетами – «Главком»), куди відправлять, мабуть
Трамп «майже ухвалив» рішення передати Україні ракети Tomahawk
7 жовтня, 00:48
ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти Росії
ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти Росії
22 жовтня, 23:07
На місці події рятувальники провели аварійно-рятувальні роботи та обстежили територію
Удар по Сумах: кількість постраждалих зросла (фото)
21 жовтня, 19:23
Історик Ярослав Грицак розповів про ймовірні сценарії розвитку України після війни
«Путіна якось усунуть». Історик назвав сценарії завершення війни
23 жовтня, 16:36
З літа 2025 року Олексій Чернишов має статус підозрюваного
Підозрюваний ексвіцепрем'єр Чернишов рятує майно від конфіскації (документ)
24 жовтня, 08:17
Ідея зустрічі Трампа з Путіним у Будапешті зазнала поразки
«Не дуже віриш в чистоту цієї ідеї». Зеленський пояснив, чому «згоріла» ідея переговорів у Будапешті
28 жовтня, 10:40
Трамп розповів, чому зустріч із лідером КНДР не відбулася
Трамп пояснив, чому не зустрівся з Кім Чен Ином
30 жовтня, 13:07

Суспільство

Поліг, прикриваючи відхід групи. Згадаймо Олександра Вусатюка
Поліг, прикриваючи відхід групи. Згадаймо Олександра Вусатюка
Карта бойових дій в Україні станом на 10 листопада 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 10 листопада 2025 року
Туман в Україні: синоптики попередили про небезпеку
Туман в Україні: синоптики попередили про небезпеку
10 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Прогноз погоди на тиждень 10 – 16 листопада 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 10 – 16 листопада 2025 року
Яке релігійне свято відзначається 10 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 10 листопада 2025: традиції та молитва

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Вчора, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua