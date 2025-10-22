Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти Росії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти Росії
фото з відкритих джерел

Повідомляється, якщо не буде заперечень, 19-й пакет санкцій проти Росії буде ухвалений 23 жовтня о 8:00 ранку

Посли країн Європейського Союзу узгодили 19-й пакет санкцій проти Росії у відповідь на її триваючу агресію проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на брюссельського кореспондента «Радіо Свобода» Рікарда Йозвяка.

«Санкції ЄС проти Росії, нарешті, були погоджені сьогодні ввечері! 19-й пакет з моменту повномасштабного вторгнення в Україну», – написав журналіст у соцмережі X.

Також відомо, що Словаччина готова зняти своє вето, тому розпочалась письмова процедура затвердження санкцій. Якщо не буде заперечень, пакет буде ухвалений завтра о 8:00 ранку.

Як повідомлялося, Угорщина пообіцяла не блокувати 19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. 

Глава угорського МЗС спростував інформацію, що країна блокуватиме новий пакет обмежень через майбутню зустріч Володимира Путіна та Дональда Трампа в Будапешті. «Ми не маємо жодних планів блокувати його. Нам вдалося вилучити всі заходи, які б суперечили нашим національним інтересам», – пояснив міністр.

До слова, європейські союзники намагаються зміцнити позицію України напередодні переговорів президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Партнери побоюються, що Трамп і Путін можуть укласти невдалу угоду про припинення вогню, що послабить всю Європу.

Європейці прагнуть узгодити тристоронній пакет підтримки України для забезпечення максимально сильних позицій у переговорах про можливе перемир'я. Цей пакет охоплює збільшення фінансування і нарощування поставок зброї Україні, а також введення нових антиросійських санкцій.

Крім того, у Європейському Союзі різко відреагували на заплановану зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. Саміт, на якому буде обговорюватися війна в Україні, але без участі Європейського Союзу, сприймається як «політичне жахіття» і глибока зневага до Європи. 

Теги: санкції війна Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сенат США відтермінував розгляд нового пакета санкцій проти Росії
Сенат США відтермінував розгляд нового пакета санкцій проти Росії: причина
Вчора, 01:59
Пожежі було ліквідовано на всіх локаціях
Атака на Кривий Ріг: зафіксовано понад 10 влучань, виникли пожежі
17 жовтня, 07:59
Окупант був тренером у центрі плавання «Дельфін»
ЗСУ на фронті знищили російського чиновника, який був тренером з плавання
8 жовтня, 17:13
Зеленський: Василь Малюк доповів щодо результатів наших далекобійних ударів
Зеленський погодив нові операції СБУ
8 жовтня, 14:25
У світі заморожено близько $300 млрд (€256,59 млрд) російських суверенних активів
Єврокомісія пояснила, як можна використати заморожені активи Росії – Reuters
7 жовтня, 01:35
Дрони атакували нафтопереробний завод у Тюмені (відео)
Дрони атакували нафтопереробний завод у Тюмені (відео)
6 жовтня, 19:49
У 2024 році Роман Голодняк став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів
Боронив Україну на запорізькому та донецькому напрямках. Згадаймо Романа Голодняка
5 жовтня, 09:00
Все більше країн зацікавлені в конфіскації російських активів
Уповноважений президента пояснив, чому санкції проти українських громадян – це нормально
25 вересня, 07:05
Аналітики вважають, що, порушуючи повітряний простір країн НАТО, РФ може шукати слабкі місця в обороні Альянсу
Bloomberg пояснив, чому Росія продовжує порушувати повітряний простір країн НАТО
24 вересня, 22:38

Політика

ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти Росії
ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти Росії
Шатдаун у США триває: спікер Конгресу звинувачцє демократів у припиненні роботи уряду
Шатдаун у США триває: спікер Конгресу звинувачцє демократів у припиненні роботи уряду
Сенат США схвалив низку важливих для України законопроєктів
Сенат США схвалив низку важливих для України законопроєктів
Рютте підтримав ідею зупинки війни в Україні по лінії фронту
Рютте підтримав ідею зупинки війни в Україні по лінії фронту
Стало відомо, чи поїде Путін на саміт G20 у ПАР, де його можуть заарештувати
Стало відомо, чи поїде Путін на саміт G20 у ПАР, де його можуть заарештувати
Сікорський під час суперечки з Сійярто згадав Мадяра
Сікорський під час суперечки з Сійярто згадав Мадяра

Новини

В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
Вчора, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua