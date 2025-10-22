ЄС погодив 19-й пакет санкцій проти Росії

Повідомляється, якщо не буде заперечень, 19-й пакет санкцій проти Росії буде ухвалений 23 жовтня о 8:00 ранку

Посли країн Європейського Союзу узгодили 19-й пакет санкцій проти Росії у відповідь на її триваючу агресію проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на брюссельського кореспондента «Радіо Свобода» Рікарда Йозвяка.

«Санкції ЄС проти Росії, нарешті, були погоджені сьогодні ввечері! 19-й пакет з моменту повномасштабного вторгнення в Україну», – написав журналіст у соцмережі X.

Також відомо, що Словаччина готова зняти своє вето, тому розпочалась письмова процедура затвердження санкцій. Якщо не буде заперечень, пакет буде ухвалений завтра о 8:00 ранку.

Як повідомлялося, Угорщина пообіцяла не блокувати 19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Глава угорського МЗС спростував інформацію, що країна блокуватиме новий пакет обмежень через майбутню зустріч Володимира Путіна та Дональда Трампа в Будапешті. «Ми не маємо жодних планів блокувати його. Нам вдалося вилучити всі заходи, які б суперечили нашим національним інтересам», – пояснив міністр.

До слова, європейські союзники намагаються зміцнити позицію України напередодні переговорів президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Партнери побоюються, що Трамп і Путін можуть укласти невдалу угоду про припинення вогню, що послабить всю Європу.

Європейці прагнуть узгодити тристоронній пакет підтримки України для забезпечення максимально сильних позицій у переговорах про можливе перемир'я. Цей пакет охоплює збільшення фінансування і нарощування поставок зброї Україні, а також введення нових антиросійських санкцій.

Крім того, у Європейському Союзі різко відреагували на заплановану зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті. Саміт, на якому буде обговорюватися війна в Україні, але без участі Європейського Союзу, сприймається як «політичне жахіття» і глибока зневага до Європи.