Трамп пояснив, чому не зустрівся з Кім Чен Ином

Президент США заявив, що був «занадто зайнятий» під час візиту до Азії

Президент США Дональд Трамп заявив, що не зустрівся з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином через щільний робочий графік. Про це він розповів журналістам на борту літака Air Force One. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відео, яке опублікував Білий дім у YouТube.

За словами Трампа, попри попередні плани зустрічі під час візиту до Азії, її довелося скасувати через «розбіжності графіків». «Ми так і не змогли поговорити, бо, дивіться, я був дуже зайнятий», – наголосив політик.

Він пояснив, що головною метою його поїздки були переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном. Водночас Трамп не виключив можливості зустрічі з Кім Чен Ином у майбутньому, зазначивши, що «може повернутися».

Президент також згадав, що мав «чудові стосунки» з лідером КНДР. Він вважає, що глава КНДР «не любить багатьох людей», окрім нього, і, якби у 2016 році на президентських виборах у США перемогла колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон, а не він, то нібіто «була б велика війна».

На запитання про те, чи хвилює очільника Білого дому, що США вступає у більш ризикове середовище щодо ядерних питань, він відповідь, що не думає так.

«Я думаю, що ми досить добре це контролюємо. Але ми, знаєте, маємо більше, ніж будь-хто, але я бачу, що вони тестують. Я кажу: ну, якщо вони будуть тестувати, мабуть, нам теж доведеться тестувати. Я хотів би бачити денуклеаризацію, бо у нас так багато [ядерної зброї], і [країна-агресор] Росія друга, а Китай третій, і Китай наздожене протягом чотирьох-п’яти років. Я думаю, що деескалація, яку вони назвали б денуклеаризацією, була б величезним досягненням, і це те, про що ми фактично говоримо з Росією, а Китай був би доданий, якщо ми щось зробимо», – зазначив він.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном він «дуже рішуче» обговорив війну Росії в Україні. Дональд Трамп заявив про готовність провести зустріч із лідером КНДР Кім Чен Ином під час своєї поїздки до Азії.