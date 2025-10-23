«Путіна якось усунуть». Історик назвав сценарії завершення війни

Експерт висловився щодо двох можливих сценаріїв розвитку України після війни

Український історик, доктор історичних наук, професор та публіцист Ярослав Грицак поділився своїми думками та припущеннями щодо завершення війни в Україні. Він також розповів про ймовірні сценарії розвитку України після війни. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю історика для «24 Каналу».

Сценарії завершення війни в Україні

Ярослав Грицак назвав найбільш реалістичний варіант завершення війни. Зокрема йдеться про «корейський сценарій» (перемир’я між Північною та Південною Кореєю у період з 1950 до 1953, що передбачало замороження лінії фронту та створенні демілітаризованої зони), який не виключає президент України Володимир Зеленський.

На думку історика, це можливо лише за умови, що «щось станеться». «Або Путін відійде – чи фізично, або він зміниться. Поки що я цього не бачу. Тому що все-таки треба розуміти, що відносини між Росією та Україною могли б бути добрими. Мали б бути інші війни – торгівельні, податкові, якісь інші, знаєте. Але це все-таки значною мірою особиста війна Путіна. Особиста війна одного тирана. Я не кажу, що з його відходом вона одразу припиниться. Але принаймні з’явиться шанс на реальні перемови», – сказав він.

На питання, чи дійсно Росії знадобиться 130 років для повної окупації України, Ярослав Грицак навів до прикладу Першу світову війну та капітуляцію Німеччини. «Ці прогнози важливі, щоби показати характер цієї війни. Я нагадаю вам, що в березні 1917 року британські офіцери жартували, мовляв, якщо фронт рухатиметься такими темпами, то вони дійдуть до Рейну за 170 років. Не треба було 170 років, тому що за півтора року Німеччина сколапсувала й оголосила капітуляцію», – розповів професор.

Він також назвав російську агресію війною на витривалість та виснаження, оскільки все залежить від того, хто протримається довше та зможе «витримати тягар війни». «Тому що війна не триватиме 110 років. Хоча, звичайно, усе можливо. Програє той, хто перший не витримає цієї війни й сяде за стіл перемовин або сколапсує взагалі, – вважає Ярослав Грицак.

Також він каже про ще деякі сценарії розвитку подій щодо завершення війни. «Тобто ніколи не можна точно сказати, що стане колапсом. Звичайно, і ми можемо сколапсувати – будьмо реалістичні. Але й Росія також може сколапсувати. Ми бачимо ознаки слабкості. І тут дуже важливо вести не лише військові дії, а й відповідну інформаційну роботу з населенням – пояснювати, що ми витримаємо, що ми здатні витримати. Бо чим вищі очікування, якщо вони не здійснюються, тим глибшим може бути розчарування», – пояснює фахівець.

Історик пояснює, що всі ці прогнози свідчать про те, що це «війна на виснаження» і вона вирішується не лише на фронті, але й у самих країнах, зокрема їхніх столицях. Він пояснює, що розпад Росії, як «імперії» можливий за умови бунтів, невдоволень серед оточення Путіна тощо, саме у Москві. «Я припускаю, що це скінчиться тим, що Путіна якось усунуть. Не знаю як – чи здоров’я його підведе, чи буде якийсь переворот. Тоді його найближче оточення з’явиться і скаже: «Це не ми, це він, а ми насправді пухнасті. Давайте розмовляти з нами». Як після смерті Сталіна», – резюмує експерт.

Сценарії розвитку України після війни

Ярослав Грицак висловився про два варіанти розвитку подій для України після цього. За словами професора, перший сценарій є найгіршим. «Україна зникне. Путіну це не вдалося, але може бути знекровлена країна з невдалим політичним класом, з людьми, які не бачать тут свого майбутнього, які масово втікають. Країна, яка стагнує, не розвивається, вона просто є десь на карті. Тобто Путін її не отримав, але тоді й ніхто її не буде мати. Це така Україна в стагнації», – зазначає Ярослав Грицак.

Щодо другого сценарію, то він є більш позитивним. «Ми робимо потрібні реформи і все це «вистрілює», Україна стає другим Тайванем, Сінгапуром, Південною Кореєю. Але для цього треба дві важливі речі. Найперше – реформи всередині країни, яких поки нема, ми їх не бачимо, і також не бачимо політичного класу, який готовий їх робити. Немає навіть політичного проєкту, розмови інтелектуальних експертів, політичної сили, яка б це зробила, – вважає історик.

Ярослав Грицак також пояснює, що самостійно цього досягти Україні не вдасться, адже жодна з країн, які пережили та закінчили війну не впоралися без стороньої допомоги. У цьому може допомогти активна політична робота самої України та звісно ж співпраці з партнерами. «Я вважаю, наше завдання – максимально відбитися від найгіршого проєкту й максимально наблизитися до найкращого. Як це нам вдасться – я не знаю, бо насамперед це політична справа. Має бути політичний клас, який це розуміє, матиме відповідну програму, здібності, енергію, а особливо – політичну волю це робити. Але це вже питання не до істориків, а до політиків», – додає доктор історичних наук.

