Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Удар по Сумах: кількість постраждалих зросла (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Удар по Сумах: кількість постраждалих зросла (фото)
На місці події рятувальники провели аварійно-рятувальні роботи та обстежили територію
фото: ДСНС Сумщини

Унаслідок удару пошкоджено цивільні автомобілі, об’єкт інфраструктури

Сьогодні, 20 жовтня, вдень окупанти завдали удару по місту Суми. Постраждали 12 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Влучання зафіксовано по проїзній частині – пошкоджено цивільні автомобілі, об’єкт інфраструктури, а вибуховою хвилею вибито вікна у трьох багатоповерхівках.

Удар по Сумах: кількість постраждалих зросла (фото) фото 1

На місці події рятувальники провели аварійно-рятувальні роботи та обстежили територію. За попередньою інформацією, травмовано 12 людей.

Удар по Сумах: кількість постраждалих зросла (фото) фото 2

Нагадаємо, 21 жовтня росіяни вдарили по Сумах. Внаслідок чого постраждали люди.

Також 21 жовтня російська терористична армія масовано атакувала Новгород-Сіверський Чернігівської області ударними дронами. Зафіксовано близько 20 «прильотів» у місті. Є загиблі та поранені.

Читайте також:

Теги: Суми війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Плани Путіна на осінь: залякування Заходу, блекаут і прорив фронту
Плани Путіна на осінь: залякування Заходу, блекаут і прорив фронту
22 вересня, 09:12
Дрони‑перехоплювачі. Як спрацювали під час атаки
Чи спрацювали дрони‑перехоплювачі під час останньої атаки?
28 вересня, 21:01
Владислав Власюк демонструє спецпредставнику президента США Кіту Келлогу іноземні компоненти, знайдені в російській зброї
«Шахеди» з західною начинкою. Уповноважений президента розповів, як з цим треба боротися
22 вересня, 19:22
Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 63151 одиниць автомобільної техніки
Втрати ворога станом на 29 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
29 вересня, 07:38
Професійна читачка по губах розповіла про напружений обмін репліками між Макроном і Трампом
Сварка Трампа й Макрона в Єгипті: розшифровано їхню розмову (відео)
14 жовтня, 09:21
Енергетиків у машині в момент удару не було
Окупанти вдарили по машині енергетиків у Білопіллі (фото)
8 жовтня, 15:33
Кабмін зафіксував ціну на газ до кінця опалювального сезону
Уряд зафіксував ціну на газ, Зеленський погодив нові операції СБУ. Головне за 8 жовтня
8 жовтня, 21:05
У цивільному житті чоловік захоплювався спортом, різними видами бойових мистецтв
Захищав Україну на Сумському напрямку. Згадаймо Віктора Свиридюка
11 жовтня, 09:00
Володимир Зеленський: «Якщо Україна «з'їсть те, що поклали на тарілку», то все інше вони спробують вирішити і без нас»
Обмін територіями, армія, мова, віра? Зеленський розказав, чим «торгує» Путін тепер
Вчора, 11:14

Події в Україні

Удар по Сумах: кількість постраждалих зросла (фото)
Удар по Сумах: кількість постраждалих зросла (фото)
Суми: росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі, постраждали люди (фото)
Суми: росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі, постраждали люди (фото)
Окупанти масовано атакували Новгород-Сіверський: є загиблі та постраждалі
Окупанти масовано атакували Новгород-Сіверський: є загиблі та постраждалі
ДБР прийшло з обшуками до екскерівника «Укренерго» Кудрицького
ДБР прийшло з обшуками до екскерівника «Укренерго» Кудрицького
Енергосистема України страждає через затримку опалювального сезону: заява «Укренерго»
Енергосистема України страждає через затримку опалювального сезону: заява «Укренерго»
Українські військові ліквідували сина екскандидата в президенти Білорусі
Українські військові ліквідували сина екскандидата в президенти Білорусі

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Вчора, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua