Удар по Сумах: кількість постраждалих зросла (фото)

Сьогодні, 20 жовтня, вдень окупанти завдали удару по місту Суми. Постраждали 12 людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Влучання зафіксовано по проїзній частині – пошкоджено цивільні автомобілі, об’єкт інфраструктури, а вибуховою хвилею вибито вікна у трьох багатоповерхівках.

На місці події рятувальники провели аварійно-рятувальні роботи та обстежили територію. За попередньою інформацією, травмовано 12 людей.

Нагадаємо, 21 жовтня росіяни вдарили по Сумах. Внаслідок чого постраждали люди.

Також 21 жовтня російська терористична армія масовано атакувала Новгород-Сіверський Чернігівської області ударними дронами. Зафіксовано близько 20 «прильотів» у місті. Є загиблі та поранені.