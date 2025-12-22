Герой України, який провів на позиції 471 день поспіль, назвав спосіб зменшити кількість СЗЧ

Сергій Тищенко: Я знаю військових, які пішли в СЗЧ, бо довго перебували на передовій і втомились, хоча до цього могли бездоганно виконувати свої обов’язки

Якби українські військові мали впевненість, що заходитимуть на позицію не довше ніж на місяць, а після мали би якісний відпочинок, кількість випадків самовільного залишення частини (СЗЧ) зменшилася. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив Герой України, молодший сержант 30-ї окремої механізованої бригади Сергій Тищенко, який провів на нулі 471 день поспіль.

«Якби був певний строк: заходиш на 30 днів на позицію, після, наприклад, два тижні відпочиваєш вдома. Бо два-три дні, які нам давали – ніщо. Заходити на позицію і виходити дуже небезпечно, і робити це заради двох-трьох днів – таке собі», – зауважив воїн.

На його думку, навіть за таких змін випадки СЗЧ нікуди б не ділися, але їх стало б у рази менше. Сергій Тищенко розповів, що знає військових, які самовільно залишили частину внаслідок того, що довго перебували на передовій і фізично втомились, хоча до цього могли бездоганно виконувати свої обов’язки.

«Для мене ще важко довго не бачити сім’ю. Одного разу, коли мене виводили з позиції на три дні, я попросив у командира, щоб до мене приїхала дружина. Не дозволив, без пояснення. Хоча в попередньому батальйоні дозволяли. Скоріш за все, і через такі випадки в СЗЧ тікають», – припустив Сергій Тищенко.

За його словами, поліпшив би ситуацію і новий механізм переведення бійців в інший підрозділ, оскільки зараз СЗЧ – це, зокрема, і популярний спосіб перевестися в ту частину, де може більше пощастити з командуванням.

До слова, військова омбудсменка Ольга Решетилова в інтерв’ю «Главкому» розповіла, що деякі командири в армії використовують «хитрощі» для переманювання цінних кадрів: бійці оформлюють тимчасове переведення через СЗЧ (самовільне залишення частини), а потім повертаються до бажаного підрозділу.

Крім того, військова омбудсменка пояснила, які фактори частіше стають чинниками СЗЧ.