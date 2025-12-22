Головна Країна Суспільство
Герой України, який провів на позиції 471 день поспіль, назвав спосіб зменшити кількість СЗЧ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Герой України, який провів на позиції 471 день поспіль, назвав спосіб зменшити кількість СЗЧ
Тема самовільного залишення частин є однією з найбільш проблемних у війську
фото: Reuters (ілюстративне)

Сергій Тищенко: Я знаю військових, які пішли в СЗЧ, бо довго перебували на передовій і втомились, хоча до цього могли бездоганно виконувати свої обов’язки

Якби українські військові мали впевненість, що заходитимуть на позицію не довше ніж на місяць, а після мали би якісний відпочинок, кількість випадків самовільного залишення частини (СЗЧ) зменшилася. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив Герой України, молодший сержант 30-ї окремої механізованої бригади Сергій Тищенко, який провів на нулі 471 день поспіль.

«Якби був певний строк: заходиш на 30 днів на позицію, після, наприклад, два тижні відпочиваєш вдома. Бо два-три дні, які нам давали – ніщо. Заходити на позицію і виходити дуже небезпечно, і робити це заради двох-трьох днів – таке собі», – зауважив воїн.

На його думку, навіть за таких змін випадки СЗЧ нікуди б не ділися, але їх стало б у рази менше. Сергій Тищенко розповів, що знає військових, які самовільно залишили частину внаслідок того, що довго перебували на передовій і фізично втомились, хоча до цього могли бездоганно виконувати свої обов’язки.

«Для мене ще важко довго не бачити сім’ю. Одного разу, коли мене виводили з позиції на три дні, я попросив у командира, щоб до мене приїхала дружина. Не дозволив, без пояснення. Хоча в попередньому батальйоні дозволяли. Скоріш за все, і через такі випадки в СЗЧ тікають», – припустив Сергій Тищенко.

За його словами, поліпшив би ситуацію і новий механізм переведення бійців в інший підрозділ, оскільки зараз СЗЧ – це, зокрема, і популярний спосіб перевестися в ту частину, де може більше пощастити з командуванням.

До слова, військова омбудсменка Ольга Решетилова в інтерв’ю «Главкому» розповіла, що деякі командири в армії використовують «хитрощі» для переманювання цінних кадрів: бійці оформлюють тимчасове переведення через СЗЧ (самовільне залишення частини), а потім повертаються до бажаного підрозділу.

Крім того, військова омбудсменка пояснила, які фактори частіше стають чинниками СЗЧ.

армія військові

