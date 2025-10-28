«Не дуже віриш в чистоту цієї ідеї». Зеленський пояснив, чому «згоріла» ідея переговорів у Будапешті

Ідея зустрічі Трампа та Путіна в Будапешті зійшла нанівець

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому ідея проведення переговорів Трампа та Путіна в Будапешті «згоріла», та підкреслив, що для Києва головне – закінчення війни, а не місце зустрічі. Про це президент Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком».

Володимир Зеленський прокоментував плани щодо можливої тристоронньої зустрічі США, Росії та України в Будапешті.

«Коли ми в Парижі говорили з паном Віткоффом, я сказав, що питання не в Угорщині, а в лідері Угорщини – він все блокує Україні. Якщо будуть результати, Бог з ним, – хай перемовини відбудуться де завгодно. Якщо це буде умова тристоронньої зустрічі, а значить ми вийдемо з якимось позитивним фіналом для України, передусім щодо закінчення війни, то Бог з ним, – хай він заробляє свої бенефіти. Наше завдання – це закінчення війни. Тут сигнал про те, що ми не знаємо в якому форматі буде зустріч. Це по-перше. По-друге, Орбан не демонструє ніякого позитиву щодо України. По-третє – ми вже мали недієздатний Будапештський меморандум. Тобто не дуже віриш в чистоту цієї угоди. Але якщо тристороння зустріч і про закінчення війни, то ми готові – все одно де. Майже все одно – не в рф, авжеж, і точно не в Білорусі».

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив про плани провести зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним у Будапешті, остаточне рішення щодо якої ще не ухвалене. Він пообіцяв повідомити про подальші кроки протягом кількох днів. Трамп також підкреслив, що не хотів би, щоб зустріч пройшла марно, уточнивши згодом, що не вважав її тратою часу.

За версією The Telegraph Трамп більше не планує зустрічатися з російським диктатором Путіним в Угорщині після того, як телефонна розмова між переговірниками закінчилася невдало.

За повідомленням NBC News, планування зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна наразі призупинено. Перша телефонна розмова між секретарем Рубіо і міністром закордонних справ Лавровим була «продуктивною», але президент США вважає, що обидві сторони ще не готові до переговорів, щоб виправдати їх проведення саме зараз.

Напередодні повідомлялося, що зустріч між державним секретарем США Марко Рубіо та главою російського МЗС Сергієм Лавровим, яка мала відбутися цього тижня, була відкладена. Невідомо, чому зустріч не відбудеться цього тижня, хоча одне з джерел ЗМІ повідомило, що Рубіо і Лавров мають різні очікування щодо можливого завершення війни.