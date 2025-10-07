Головна Світ Політика
Трамп майже ухвалив рішення передати Україні ракети Tomahawk

Трамп майже ухвалив рішення передати Україні ракети Tomahawk
Трамп: Думаю, я хочу з’ясувати, що вони з ними зроблять (що Україна зробить з ракетами – «Главком»), куди відправлять, мабуть
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп зауважив, що хоче знати, як саме Україна використовуватиме ракети Tomahawk

Президент США Дональд Трамп заявив, що майже прийняв рішення про передачу Україні ракет Tomahawk. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на YouTube-трансляцію Білого дому.

За словами Трампа, рішення про відправлення ракет «практично ухвалено», однак він хоче спершу переконатися, як саме Україна їх використовуватиме.

«Думаю, я хочу з’ясувати, що вони з ними зроблять, куди відправлять, мабуть. Мені потрібно було б поставити це запитання», – зазначив він.

Американський лідер знову повторив, що війна між Росією та Україною «ніколи не мала початися» й назвав рішення про її розв’язання «помилковим з обох сторін».

«У цій війні ніхто не виглядає добре. Цього тижня вони втратили понад 7 тисяч солдатів – обидві сторони разом. Щотижня втрати становлять 7, 8 або 5 тисяч людей», – сказав Трамп.

Відповідаючи на запитання журналіста про дальність дії ракет Tomahawk, президент наголосив, що знає їхні можливості, але не прагне ескалації.

«Я знаю. Але я б поставив кілька запитань. Я хочу побачити, що буде далі. Я не шукаю ескалації», – підсумував він.

Як відомо, Володимир Зеленський просив дозволу у США на продаж ракет Tomahawk. У разі отримання такої зброї українські військові будуть бити по енергетичних та військових об'єктах РФ у відповідь на удари по українській інфраструктурі.

За словами президента, Трамп підтримав удари України по енергетиці та військових об'єктах РФ, якщо вона буде бити по енергосистемі України. Ракета Tomahawk має дальність 2500 км, що більше, ніж будь-яка зброя, яку західні країни передавали Україні.

Нагадаємо, спецпредставник американського президента, генерал Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп санкціонував далекобійні удари України по території Росії. Водночас, за словами Келлога, Пентагон час від часу не надавав Україні повноважень на їхнє здійснення.

Також адміністрація президента США Дональда Трампа погодилася надати Україні розвіддані для здійснення ударів ракетами вглиб російської території. Це перший випадок, коли США надають сприяння українським ударам по енергетичних об’єктах в глибокому тилу Росії, включаючи нафтопереробні заводи, трубопроводи та електростанції.

До слова, США розглядають можливість передати Україні крилаті ракети Tomahawk через механізми НАТО. Остаточне рішення з цього питання належить ухвалити президентові Дональду Трампу.

