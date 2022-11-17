Політолог: російські ДРГ діють і в інформаційній сфері

ЗСУ і влада продовжують тримати фронт і зараз найголовніше – триматися єдиної консолідованої позиції

Політолог Олег Постернак назвав основну тему, якою російські інформаційно-психологічні підрозділи РФ супроводжують ракетні удари по інфраструктурі України.

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«Тема відключення світла, що може породжувати нервові стани, роздратування та почуття безвиході серед громадянської спільноти. Найближчим часом, думаю, слід очікувати дуже багато коментарів, меседжів з метою досягнення розколу між місцевою і центральною владою, їдкі та критичні випади в бік Зеленського, Залужного, Шмигаля, Кличка, «Укренерго» тощо», – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Постернак спрогнозував канали комунікації, які використовуватиме російська пропаганда.

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«Не виключаю і замовних опитувань, – вважає політолог. – ДРГ ж діють і в інформаційній сфері. Тому проникнення ворожих повідомлень можливе не лише в медійний простір, а навіть в чати будинків у Viber та Telegram».

Як уже писав «Главком», сьогодні вранці під час масштабної повітряної тривоги російські загарбники випустили ракети по території України. Жителі кількох областей повідомили про вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли у столиці, Київській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Також відомо, що після вибухів на Дніпропетровщині частково зникло електропостачання.

Як стало відомо, Росія здійснила масований обстріл газовидобувної інфраструктури України.