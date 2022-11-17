Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Політолог: російські ДРГ діють і в інформаційній сфері

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Політолог: російські ДРГ діють і в інформаційній сфері
Ворог атакує не тільки ракетами, але й фейками
фото з відкритих джерел

ЗСУ і влада продовжують тримати фронт і зараз найголовніше – триматися єдиної консолідованої позиції 

Політолог Олег Постернак назвав основну тему, якою російські інформаційно-психологічні підрозділи РФ супроводжують ракетні удари по інфраструктурі України.  

«Тема відключення світла, що може породжувати нервові стани, роздратування та почуття безвиході серед громадянської спільноти. Найближчим часом, думаю, слід очікувати дуже багато коментарів, меседжів з метою досягнення розколу між місцевою і центральною владою, їдкі та критичні випади в бік Зеленського, Залужного, Шмигаля, Кличка, «Укренерго» тощо», – написав він на своїй сторінці у Facebook. 

Постернак спрогнозував канали комунікації, які використовуватиме російська пропаганда.

«Не виключаю і замовних опитувань, – вважає політолог. – ДРГ ж діють і в інформаційній сфері. Тому проникнення ворожих повідомлень можливе не лише в медійний простір, а навіть в чати будинків у Viber та Telegram».  

Як уже писав «Главком», сьогодні вранці під час масштабної повітряної тривоги російські загарбники випустили ракети по території України. Жителі кількох областей повідомили про вибухи. Зокрема, вибухи прогриміли у столиці, Київській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Також відомо, що після вибухів на Дніпропетровщині частково зникло електропостачання. 

Як стало відомо, Росія здійснила масований обстріл газовидобувної інфраструктури України.

Читайте також: «Маємо пройти цю зиму». Зеленський показав зворушливі фото боротьби українців
Теги: фронт Укренерго пропаганда влада Telegram Facebook

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою
СБУ затримала агента розвідки РФ, який наводив ракети на енергооб’єкти Вінниччини
Сьогодні, 09:56
Енергосистеми у світі розвалювалися від на порядки менших впливів
Енергосистема України. Гасити, не погасити
Сьогодні, 09:16
Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури
По всій Україні введені планові та аварійні відключення світла – «Укренерго»
Сьогодні, 09:53

Суспільство

Політолог: російські ДРГ діють і в інформаційній сфері
Політолог: російські ДРГ діють і в інформаційній сфері
«Укрзалізниця» розпочала продаж символічних квитків до Севастополя
«Укрзалізниця» розпочала продаж символічних квитків до Севастополя
Як українські військовополонені можуть листуватися з рідними: роз’яснення Мінреінтеграції
Як українські військовополонені можуть листуватися з рідними: роз’яснення Мінреінтеграції
В Україні випаде сніг: прогноз погоди на 16 листопада
В Україні випаде сніг: прогноз погоди на 16 листопада
17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Новинський готує втечу фігуранта скандалу в Києво-Печерській лаврі – ЗМІ 
Новинський готує втечу фігуранта скандалу в Києво-Печерській лаврі – ЗМІ 

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
126K
Україна просить доступу до місця падіння ракет у Польщі. Дуда відреагував 
55K
Втрати ЗСУ у війні з Росією: Данілов відповів генералу США
36K
Рашисти пішли в атаку у Запорізькій області – Арестович
33K
Вибухи на Київщині: перші подробиці
28K
Зеленський оцінив прогнози Буданова щодо закінчення війни з РФ
25K
Головне за ніч: заклики до переговорів із Росією та наступ рашистів на Запоріжжі

Новини

ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
Сьогодні, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
14 листопада, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
14 листопада, 15:00
ЗСУ завдали серйозного удару по базі окупантів на Херсонщині
14 листопада, 07:02
ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
12 листопада, 06:59

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту