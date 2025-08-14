Поліцейський у Дніпрі пошкодив вісім транспортних засобів

Обірвані евакуатором дроти впали на «Газель», через що спалахнув тент автівки

Працівник поліції за кермом евакуаційного автомобіля став причиною масштабної дорожньо-транспортної пригоди у Дніпрі

Працівник поліції, здійснюючи евакуацію автомобіля з місця ДТП службовим автомобілем-евакуатором, під час руху не опустив стрілу маніпулятора. Про це, як пише «Главком», повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Піднята стріла зачепила дроти тролейбусної мережі по вул. Січеславська Набережна й обірвані дроти впали на проїжджаючий позаду автомобіль «Газель», унаслідок чого загорівся тент кузова.

Надалі, як додали у поліції, рухаючись по просп. Слобожанський, стріла маніпулятора повторно зачепила контактну мережу тролейбусної лінії, яка впала на транспортні засоби. У результаті падіння дротів були пошкоджені ще 7 автомобілів.

Ознак алкогольного сп’яніння у водія не виявлено, йдеться у повідомленні.

Стосовно поліцейського розпочато службове розслідування, вирішується питання про складання адміністративних матеріалів.

