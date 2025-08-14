Головна Країна Суспільство
Поліцейський у Дніпрі пошкодив вісім транспортних засобів

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
Обірвані евакуатором дроти впали на «Газель», через що спалахнув тент автівки
Скріншот з відео

Працівник поліції за кермом евакуаційного автомобіля став причиною масштабної дорожньо-транспортної пригоди у Дніпрі

Працівник поліції, здійснюючи евакуацію автомобіля з місця ДТП службовим автомобілем-евакуатором, під час руху не опустив стрілу маніпулятора. Про це, як пише «Главком», повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Піднята стріла зачепила дроти тролейбусної мережі по вул. Січеславська Набережна й обірвані дроти впали на проїжджаючий позаду автомобіль «Газель», унаслідок чого загорівся тент кузова.

Надалі, як додали у поліції, рухаючись по просп. Слобожанський, стріла маніпулятора повторно зачепила контактну мережу тролейбусної лінії, яка впала на транспортні засоби. У результаті падіння дротів були пошкоджені ще 7 автомобілів.

Ознак алкогольного сп’яніння у водія не виявлено, йдеться у повідомленні.

Стосовно поліцейського розпочато службове розслідування, вирішується питання про складання адміністративних матеріалів.

Нагадаємо, 9 серпня, на Хмельниччині сталась дорожньо-транспортна пригода, в якій загинуло п'ятеро людей. Аварія сталася близько 21:20 на автодорозі «Красилів – Теофіполь» поблизу села Юзіно. 

До слова, поліція Київщини розслідує обставини смертельної ДТП на Білоцерківщині.  9 серпня на автодорозі між селом Северинівка та селом Насташка сталася аварія. Правоохоронці попередньо встановили, що 45-річна кермувальниця Chery Amulet не впоралась з керуванням та допустила виїзд на ліве узбіччя, де відбулося зіткнення з деревом. Внаслідок ДТП 11-річний син водійки помер у «кареті» швидкої.

Також ми писали, що у місті Біла Церква на Київщині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув мотоцикліст.

Раніше у селищі Рокитне на Київщині 40-річний водій легковика Geely скоїв наїзд на двох дівчат віком 12 та 13 років, які рухались по узбіччю в попутному напрямку. З тілесними ушкодженнями медики доправили дітей до лікарні.

