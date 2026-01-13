Головна Країна Суспільство
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 13 січня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

13 січня у світі відзначають День здійснення мрій. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих мучеників Єрмила і Стратоніка.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 13 січня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

День здійснення мрій

13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Це свято нагадує кожному про важливість віри в себе та свої прагнення. Це ідеальний час, щоб зробити перший крок до своєї мети, скласти план дій або просто надихнути близьких на нові звершення.

День гумової качки

13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

13 січня святкують День гумової качечки. Ця неординарна подія з’явилася на батьківщині яскравої іграшки – в США. Гумова качечка має багато прихильників, які намагаються щороку святкувати цей день, а також хизуються своїми колекціями цих іграшок.

Гумова качечка упродовж багатьох десятиліть використовується батьками під час ванних процедур малюка, щоб він почував себе в безпеці. Тому сьогодні багато дорослих асоціюють іграшку зі своїм щасливим дитинством.

Виготовляти гумові качечки почали в США наприкінці XIX століття, а патент було отримано лише 1928 року. Найбільша у світі гумова качка – в Детройті, штат Мічиган.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Єрмила і Стратоніка

13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

13 січня православна церква вшановує пам'ять святих Єрмила та Стратоніка, які постраждали за віру на початку IV століття. Єрмил був дияконом у місті Сінгідунум (нині Белград). За проповідь християнства його піддали жорстоким тортурам. Стратонік, який був наглядачем в'язниці та таємним християнином, бачачи страждання свого друга Єрмила, не зміг стримати сліз і відкрив свою віру.

Обох друзів катували, проте їхня стійкість була настільки потужною, що викликала подив навіть у катів. Зрештою, мучеників зашили у сіті та кинули в річку Дунай, де вони прийняли смерть за Христа.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

  • Якщо на небі багато зірок – буде багатий врожай ягід;
  • хуртовина ввечері обіцяє великий врожай горіхів наступного літа;
  • якщо на вулиці сильний мороз – літо буде спекотним і сухим;
  • кішка активно шкрябає підлогу – чекайте на потужну заметіль.

Історичні події

  • 1610 – Галілео Галілей відкрив четвертий супутник Юпітера, який згодом отримав назву Калліст;
  • 1681 – між Османською імперією, Кримським ханством та Московським царством укладений Бахчисарайський мирний договір за наслідками війни 1676-1681 рр.; Османська імперія визнала Україну за Московією;
  • 1854 – Фаас Ентоні з Філадельфії запатентував новий музичний інструмент – акордеон;
  • 1919 – у Києві Директорія УНР затвердила закон про заклик військових до дійсної служби;
  • 1934 – у Радянському Союзі запроваджено новий вчений ступінь – «кандидат наук»;
  • 1936 – у Варшаві оголошені вироки на судовому процесі проти 12-ти членів ОУН. Степан Бандера, Микола Лебідь і Ярослав Карпинець засуджені до смертної кари, заміненої довічним ув'язненням;
  • 1942 – почалося примусове вивезення населення України в Німеччину (остарбайтери);
  • 1943 – А. Гітлер видав директиву про тотальну мобілізацію матеріальних засобів та людських ресурсів Німеччини;
  • 1949 – радянська пропаганда оприлюднила фейкову інформацію про те, що агентурна розвідка здобула в Пентагоні і Ленглі план нападу на СРСР – Операція «Дропшот» (Dropshot);
  • 1950 – СРСР почав бойкот Ради Безпеки ООН після відхилення пропозиції замінити Республіку Китай комуністичним урядом КНР;
  • 1965 – Губернатор штату Міннесота (США) Карл Ролваг та мер Міннеаполісу Артур Нафталін підписали прокламації про проголошення 22 січня «Днем української незалежності»;
  • 1991 – у литовській столиці Вільнюсі підрозділ КДБ «Альфа» штурмував міський телецентр і телевежу, що призвело до загибелі 15 литовців і одного спецпризначенця. У Литві цей день відзначається як день оборони свободи;
  • 1992 – Україна та Королівство Швеція встановили дипломатичні відносини;
  • 1992 – Республіка Кіпр визнала незалежність України;
  • 2000 – про свою відставку з поста глави компанії «Microsoft» заявив її співзасновник і багаторічний керівник Білл Ґейтс;
  • 2010 – Апеляційний суд міста Києва визнав, що Сталін, Молотов, Каганович, Постишев, Косіор, Чубар і Хатаєвич організували геноцид частини українців, але закрив справу у зв'язку з їх смертю;
  • 2015 – Теракт під Волновахою в ході російської збройної агресії проти України.

Іменини

День ангела святкують: Василь, Петро, Артем, Яків, Микола, Костянтин.

