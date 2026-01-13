13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 13 січня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

13 січня у світі відзначають День здійснення мрій. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих мучеників Єрмила і Стратоніка.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 13 січня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

День здійснення мрій

Це свято нагадує кожному про важливість віри в себе та свої прагнення. Це ідеальний час, щоб зробити перший крок до своєї мети, скласти план дій або просто надихнути близьких на нові звершення.

День гумової качки

13 січня святкують День гумової качечки. Ця неординарна подія з’явилася на батьківщині яскравої іграшки – в США. Гумова качечка має багато прихильників, які намагаються щороку святкувати цей день, а також хизуються своїми колекціями цих іграшок.

Гумова качечка упродовж багатьох десятиліть використовується батьками під час ванних процедур малюка, щоб він почував себе в безпеці. Тому сьогодні багато дорослих асоціюють іграшку зі своїм щасливим дитинством.

Виготовляти гумові качечки почали в США наприкінці XIX століття, а патент було отримано лише 1928 року. Найбільша у світі гумова качка – в Детройті, штат Мічиган.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Єрмила і Стратоніка

13 січня православна церква вшановує пам'ять святих Єрмила та Стратоніка, які постраждали за віру на початку IV століття. Єрмил був дияконом у місті Сінгідунум (нині Белград). За проповідь християнства його піддали жорстоким тортурам. Стратонік, який був наглядачем в'язниці та таємним християнином, бачачи страждання свого друга Єрмила, не зміг стримати сліз і відкрив свою віру.

Обох друзів катували, проте їхня стійкість була настільки потужною, що викликала подив навіть у катів. Зрештою, мучеників зашили у сіті та кинули в річку Дунай, де вони прийняли смерть за Христа.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо на небі багато зірок – буде багатий врожай ягід;

хуртовина ввечері обіцяє великий врожай горіхів наступного літа;

якщо на вулиці сильний мороз – літо буде спекотним і сухим;

кішка активно шкрябає підлогу – чекайте на потужну заметіль.

Історичні події

1610 – Галілео Галілей відкрив четвертий супутник Юпітера, який згодом отримав назву Калліст;

1681 – між Османською імперією, Кримським ханством та Московським царством укладений Бахчисарайський мирний договір за наслідками війни 1676-1681 рр.; Османська імперія визнала Україну за Московією;

1854 – Фаас Ентоні з Філадельфії запатентував новий музичний інструмент – акордеон;

1919 – у Києві Директорія УНР затвердила закон про заклик військових до дійсної служби;

1934 – у Радянському Союзі запроваджено новий вчений ступінь – «кандидат наук»;

1936 – у Варшаві оголошені вироки на судовому процесі проти 12-ти членів ОУН. Степан Бандера, Микола Лебідь і Ярослав Карпинець засуджені до смертної кари, заміненої довічним ув'язненням;

1942 – почалося примусове вивезення населення України в Німеччину (остарбайтери);

1943 – А. Гітлер видав директиву про тотальну мобілізацію матеріальних засобів та людських ресурсів Німеччини;

1949 – радянська пропаганда оприлюднила фейкову інформацію про те, що агентурна розвідка здобула в Пентагоні і Ленглі план нападу на СРСР – Операція «Дропшот» (Dropshot);

1950 – СРСР почав бойкот Ради Безпеки ООН після відхилення пропозиції замінити Республіку Китай комуністичним урядом КНР;

1965 – Губернатор штату Міннесота (США) Карл Ролваг та мер Міннеаполісу Артур Нафталін підписали прокламації про проголошення 22 січня «Днем української незалежності»;

1991 – у литовській столиці Вільнюсі підрозділ КДБ «Альфа» штурмував міський телецентр і телевежу, що призвело до загибелі 15 литовців і одного спецпризначенця. У Литві цей день відзначається як день оборони свободи;

1992 – Україна та Королівство Швеція встановили дипломатичні відносини;

1992 – Республіка Кіпр визнала незалежність України;

2000 – про свою відставку з поста глави компанії «Microsoft» заявив її співзасновник і багаторічний керівник Білл Ґейтс;

2010 – Апеляційний суд міста Києва визнав, що Сталін, Молотов, Каганович, Постишев, Косіор, Чубар і Хатаєвич організували геноцид частини українців, але закрив справу у зв'язку з їх смертю;

2015 – Теракт під Волновахою в ході російської збройної агресії проти України.

Іменини

День ангела святкують: Василь, Петро, Артем, Яків, Микола, Костянтин.