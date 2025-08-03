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У столиці Фінляндії за рік не сталося жодної смертельної ДТП: у чому секрет

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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У столиці Фінляндії за рік не сталося жодної смертельної ДТП: у чому секрет
У багатьох частинах Гельсінкі звузили дороги й посадили дерева, щоби створити незручності для водіїв
фото: glavcom.ua

Влада знизила верхню межу швидкості в більшості житлових районів та центрі столиці з 40 до 30 кілометрів на годину

Останній рік у фінській столиці – Гельсінкі – минув без смертельних аварій, пов'язаних із дорожнім рухом. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Хоча Гельсінкі є однією з найменших столиць ЄС із населенням трохи менш ніж 690 000 людей, приблизно 1,5 мільйона живуть у столичному регіоні та їздять на роботу до міста.

Інженер із дорожнього руху відділу міського середовища Роні Утріайнен розповів, що зменшення кількості смертельних аварій там можна пояснити «багатьма факторами», але обмеження швидкості є одними з найважливіших.

Ще 2021 року влада знизила верхню межу швидкості в більшості житлових районів та центрі столиці з 40 до 30 кілометрів на годину з огляду на дані, які показують, що ризик смертності пішоходів зменшується вдвічі шляхом зменшення швидкості зіткнення автомобіля. Для контролю швидкості встановили 70 нових камер.

Також у багатьох частинах міста звузили дороги й посадили дерева, щоби створити незручності для водіїв. Це пояснили тим, що складні ландшафти змушують водіїв обережніше рухатися містом.

До того ж столиця інвестувала в нову пішохідну й велосипедну інфраструктури, зокрема  створивши мережу велосипедних доріжок протяжністю понад 1500 кілометрів. А ще – Гельсінкі розширили свою мережу громадського транспорту: запустили екологічні автобуси з автономним керуванням та отримали фінансування на нову трамвайну лінію.

За словами Утріайнена, модернізація допомогла зменшити використання автомобілів і водночас кількість серйозних аварій. Статистика свідчить, що між 2003 і 2023 роками кількість травм, пов’язаних із ДТП, у місті зменшилась із 727 до лише 14.

Нагадаємо, що з січня по червень 2025 року українці придбали 30,8 тис. ввезених з-за кордону вживаних легковиків віком до 5 років. Найбільша частка в цьому сегменті, тобто 49%, представлена електрокарами.

Також у червні в Україні суттєво зріс попит на нові електромобілі. Зокрема, громадяни придбали майже 1400 транспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення.

До слова, впродовж першого півріччя українці придбали 22 тисячі вживаних легковиків, ввезених зі Сполучених Штатів. Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк в цьому році, становить 5,8 року.

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Теги: дороги статистика автопарк влада столиця обмеження Фінляндія

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