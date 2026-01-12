Яке релігійне свято відзначається 13 січня 2026: традиції та молитва

Свята 13 січня в церковному календарі – День пам’яті святих мучеників Єрмила і Стратоніка

13 січня за новим стилем православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Єрмила і Стратоніка Сінгідунських. Це свято присвячене справжній християнській дружбі та незламності духу перед лицем смертельних випробувань.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 13 січня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Єрмила і Стратоніка

13 січня православна церква згадує події початку IV століття, що відбувалися у місті Сінгідунум (сучасний Белград). Диякон Єрмил був ув'язнений за палку проповідь християнства. Після довгих і жорстоких катувань він залишався непохитним у своїй вірі. Наглядач в'язниці Стратонік, який був таємним християнином і близьким другом Єрмила, не зміг стримати сліз, бачачи страждання товариша.

Коли язичники зрозуміли, що Стратонік також сповідує заборонену віру, його піддали таким самим мукам. Друзі підтримували один одного під час катувань, демонструючи потужний приклад відданості Христу. Зрештою, мучеників зашили у сіті та втопили у водах Дунаю. Через три дні їхні тіла були знайдені християнами на березі та поховані з почестями.

Молитва дня

О, святі мученики Єрмиле і Стратоніку! Ви, що в єдиній вірі та дружбі муки перетерпіли і вінці слави від Господа прийняли, погляньте на нас, що до вас прибігають. Просимо вас: зміцніть нашу віру, навчіть нас вірності та любові до ближніх. Моліть Всевишнього, щоб захистив нас від підступів ворожих, зцілив недуги наші та дарував мир душам нашим і всій землі українській. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вважали цей день особливим для спостереження за домашніми тваринами, особливо за котами, які, за повір'ями, мали потужний зв'язок із потойбічним світом у цей період:

Якщо кішка спить, згорнувшись калачиком і закривши лапкою ніс – чекайте на посилення морозів.

Якщо кішка шкребе підлогу або стіни – незабаром почнеться потужна хуртовина.

Якщо в лісі чути сильний стук дятла – весна буде ранньою та сонячною.

Навколо місяця видно туманне коло – до сильних снігопадів найближчими днями.

Також 13 січня традиційно вважалося часом, коли варто більше часу проводити вдома з родиною, уникаючи далеких подорожей через непередбачуваність зимової негоди.