У ДТП на Хмельниччині загинуло п’ять людей

Пасажири і водій одного з автомобілів загинули на місці

Учора, 9 серпня, на Хмельниччині сталась дорожньо-транспортна пригода, в якій загинуло п'ятеро людей. Аварія сталася близько 21:20 на автодорозі «Красилів – Теофіполь» поблизу села Юзіно. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Хмельницької області.

За попередньою інформацією, зіткнулись автомобілі «Denza N7», за кермом якого перебувала 47-річна жінка, та «MG 350», яким керував 25-річний чоловік.

Внаслідок ДТП водій автомобіля «MG 350» та четверо його пасажирів (двоє чоловіків 37 та 50 років, а також двоє жінок 37 та 25 років) загинули на місці події.

Водійку «Denza N7» затримали. Слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб). Наразі триває встановлення всіх обставин трагедії.

Нагадаємо, вранці, 10 серпня, на Окружній у Києві сталася масштабна аварія за участю кількох автівок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

За попередніми даними, на Окружній в українській столиці зіткнулися шість транспортних засобів. Внаслідок жахливої аварії є постраждалі.

На місце ДТП прибули поліція та медики. Деталі аварії та кількість постраждалих з'ясовуються, але ситуація серйозна. Рух на ділянці, де зіткнулися транспортні засоби, перекрито. Національна поліція подробиці щодо аварії поки що не надала.