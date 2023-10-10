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Поліція назвала кількість справ щодо сексуального насильства, здійсненого окупантами

Євгеній Прокопенко
glavcom.ua
Поліція назвала кількість справ щодо сексуального насильства, здійсненого окупантами
Російські військові застосовують насильство до жінок, чоловіків, дітей та людей літнього віку
фото: bigkyiv.com.ua

19 російським військовим вже оголошено підозри

Національна поліція розслідує 54 справи щодо скоєння сексуального насилля російськими військовими щодо українців. 19 російським військовим вже оголосили підозри, повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За його словами, наразі триває процедура оголошення підозрюваних у міжнародний розшук. Деяким військовим РФ про підозру повідомили заочно – у вересні поліція вручила підозру військовослужбовцю Росгвардії, який зі спільниками з березня до жовтня 2022 року під час окупації Херсона вчинив насильницькі дії щодо понад 200 українців.

«Їх били, катували, обмежували в їжі, воді. Щонайменше щодо 24 осіб окупанти застосовували сексуальні тортури у вигляді ударів струмом по статевих органах», – сказав голова Нацполіції.

Він додав, що після звільнення Київської області було встановлено факти сексуального насильства щодо жінок та дітей. Найменшій постраждалій дитині чотири роки, зазначив Вигівський.

Нагадаємо, на сайті Верховної Ради України з'явився проєкт Закону про статус осіб, постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного зі збройною агресією Російської Федерації проти України, та невідкладні проміжні репарації.

Після повномасштабного вторгнення війська країни-агресорки застосовують сексуальне насилля як метод ведення війни в небачених раніше масштабах. Зазначається, що в Україні факти таких злочинів були відомі ще з 2014-го року. Сексуальне насильство застосовується до жінок, чоловіків, дітей та людей літнього віку, зокрема, для залякування, помсти чи «покарання» цивільного населення на окупованих територіях. Офіс генерального прокурора встановив, що вік постраждалих від сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, становить від 4 до 85 років. Для воєнних злочинців не існує ні статевих, ні вікових обмежень.

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