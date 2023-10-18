Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Познані невідомий напав з ножем на дітей: є жертви

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Познані невідомий напав з ножем на дітей: є жертви
фото з відкритих джерел

Нападнику був 71 рік

У місті Познань в Польщі невідомий чоловік напав з ножем на групу вихованців дитячого садка. Про це повідомляє RMF FM.

Зазначається, що група дітей була на прогулянці, коли до них підійшов невідомий чоловік. Спочатку він погрожував дітям, а потім поранив п'ятирічного хлопчика і втік з місця події.

За даними поліції, п'ятирічний хлопчик отримав смертельне поранення. Його намагались реанімувати на місці, а потім доставили до лікарні. Однак лікарі не змогли врятувати його.

Згодом нападника було затримано. Йому 71 рік, однак ім'я не розголошується.

Раніше повідомлялося, що у Польщі судитимуть подружжя з України. Їх підозрюють у катуванні та зґвалтуванні сина Данила, якому 2,5 років. 

Теги: Польща діти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія продовжує брехати про свої злочини в Україні
Продаж дітей. Роспропаганда осідлала нову тему
10 жовтня, 13:08
Російські пропагандисти розповідають дітям, що України ніколи не існувало
Окупанти створили 70 таборів для «перевиховання» українських дітей
5 жовтня, 07:20
О 14:00 діти ступили на поріг бази відпочинку, а о 17:00 вона вигоріла вщент
«Найстрашніша доба в моєму житті»: подробиці пожежі у санаторії, де відпочивали майже 150 дітей
27 вересня, 08:01

Соціум

У Познані невідомий напав з ножем на дітей: є жертви
У Познані невідомий напав з ножем на дітей: є жертви
Чи готова Європа до біженців із Палестини: думка європарламентаря
Чи готова Європа до біженців із Палестини: думка європарламентаря
Пропалестинські активісти пішли війною проти берлінської поліції
Пропалестинські активісти пішли війною проти берлінської поліції
Одна з країн Європи хоче прийняти біженців з Сектору Гази
Одна з країн Європи хоче прийняти біженців з Сектору Гази
Дрони СБУ атакували військовий табір РФ у Курській області (відео)
Дрони СБУ атакували військовий табір РФ у Курській області (відео)
Чи треба пенсіонерам перереєструватись за кордоном? Роз’яснення
Чи треба пенсіонерам перереєструватись за кордоном? Роз’яснення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
45K
Україна вперше використала ракети Atacms для удару по окупантах – WSJ
31K
Екснамісник Лаври потрапив до лікарні і залишився без органу
9947
Нардеп дав сумнівну пораду киянам, як «відшити» воєнкомів одним словом
8762
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8699
Переїхали з Росії у 2014-му. Згадаймо Героїв України – братів Романа та Леоніда Бутусіних
6286
Повітряна тривога у столиці тривала більше години

Новини

Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку – Генштаб
Сьогодні, 07:30
Удар по лікарні в Газі та обстріл Запоріжжя: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Мороз вночі та туман: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 03:55
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Уночі окупанти запустили по Україні ракети й «Шахеди»: деталі від Генштабу
Вчора, 07:07
Стрілянина у Брюсселі, вибори у Польщі: головне за ніч
Вчора, 06:55

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту