У Познані невідомий напав з ножем на дітей: є жертви

Нападнику був 71 рік

У місті Познань в Польщі невідомий чоловік напав з ножем на групу вихованців дитячого садка. Про це повідомляє RMF FM.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що група дітей була на прогулянці, коли до них підійшов невідомий чоловік. Спочатку він погрожував дітям, а потім поранив п'ятирічного хлопчика і втік з місця події.

За даними поліції, п'ятирічний хлопчик отримав смертельне поранення. Його намагались реанімувати на місці, а потім доставили до лікарні. Однак лікарі не змогли врятувати його.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згодом нападника було затримано. Йому 71 рік, однак ім'я не розголошується.

Раніше повідомлялося, що у Польщі судитимуть подружжя з України. Їх підозрюють у катуванні та зґвалтуванні сина Данила, якому 2,5 років.