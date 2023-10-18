У Познані невідомий напав з ножем на дітей: є жертви
Нападнику був 71 рік
У місті Познань в Польщі невідомий чоловік напав з ножем на групу вихованців дитячого садка. Про це повідомляє RMF FM.
Зазначається, що група дітей була на прогулянці, коли до них підійшов невідомий чоловік. Спочатку він погрожував дітям, а потім поранив п'ятирічного хлопчика і втік з місця події.
За даними поліції, п'ятирічний хлопчик отримав смертельне поранення. Його намагались реанімувати на місці, а потім доставили до лікарні. Однак лікарі не змогли врятувати його.
Згодом нападника було затримано. Йому 71 рік, однак ім'я не розголошується.
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