Вибори в Польщі: прем’єр Моравецький та лідер опозиції Туск проголосували

Голосування стартувало о 07:00 і триватиме до 21:00

У Польщі 15 жовтня тривають парламентські вибори. На даний час вже проголосували лідер опозиції Дональд Туск та польський прем’єр Матеуш Моравецький. Обоє повідомили про це на своїх сторінках у соцмережі X.

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За даними Центральної виборчої комісії Польщі, станом на 12:00 явка виборців склала 22,59%. У 2019 році явка на цей час складала 18,14%, передає Gazeta Wyborcza. Вона зазначає, що, на думку спостерігачів, явка складе, в цілому, 65−70%.

Лідер опозиції Дональд Туск фото: twitter.com/donaldtusk

15 жовтня у Польщі відбуваються парламентські вибори до Сейму і Сенату, а також загальнонаціональний референдум.

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Польський прем’єр Матеуш Моравецький https://twitter.com/MorawieckiM

Голосування стартувало о 07:00 і триватиме до 21:00.

Поляки обирають 460 депутатів Сейму і 100 сенаторів.

За даними останніх опитувань, керівна національно-консервативна партія Право і справедливість віцепрем’єра Ярослава Качинського незначною мірою випереджає опозиційну ліберально-консервативну партію Громадянська платформа експрем’єра Польщі Дональда Туска з результатом у 34%. За опозицію готові були проголосувати 32% громадян Польщі.

До польського парламенту також можуть пройти ще три партії – центристський блок Третій шлях (11%), коаліція лівих партій і ультраправа Конфедерація (по 10%).

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У Польщі відносини між Києвом і Варшавою стали однією з головних тем кампаній кандидатів.

Нагадаємо, речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна втратив посаду після чергової необережної заяви. Цього разу він висловився щодо готовності закордонних дільниць до парламентських виборів.

Раніше ми повідомляли, що права євроскептична політична сила «Конфедерація свободи і незалежності» (також відома як Конфедерація) набувала популярності перед голосуванням у Польщі. Партія критикує владу за витрату державних коштів на допомогу Україні, а її прихильники ставляться з підозрою до українських біженців, яких прийняла Польща, і виражають занепокоєння щодо постачання українського зерна до країни