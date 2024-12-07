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Агентство Fitch повідомило, наскільки зріс державний борг України у 2024 році

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Агентство Fitch повідомило, наскільки зріс державний борг України у 2024 році
Fitch оцінює потребу у зовнішньому фінансуванні на рівні $38 млрд у 2025 році, відносно $41 млрд у 2024
фото з відкритих джерел

Рівень боргу України значно перевищує середнє значення 70,9% для суверенних боргових зобов'язань з рейтингом B/C/D

У рейтинговому агенстві Fitch зазначають, що державний борг України зріс до 90,8% ВВП у 2024 році, відносно 84,4% у 2023 році. Про це йдеться у звіті агенства.

Рівень боргу України значно перевищує середнє значення 70,9% для суверенних боргових зобов'язань з рейтингом B/C/D. Збільшення боргу повʼязують із послабленням гривні та збільшення бюджетного дефіциту.

«В той час як 77% зовнішнього боргу є високо пільговим, 74% від загального обсягу боргу деноміновано в іноземній валюті», – додали у агенстві.

Fitch оцінює потребу у зовнішньому фінансуванні на рівні $38 млрд у 2025 році, відносно $41 млрд у 2024. При цьому, за оцінками, дефіцит поточного рахунку розшириться до 8,4% від ВВП у 2024 році та 13,6% у 2025 році.

До слова, на момент повномасштабного вторгнення РФ держборг нашої країни становив $93,3 млрд і був на 2,2% менше, ніж у січні. За весь час війни його розмір збільшився наполовину, йдеться у інфографіці видання «Слово і діло».

У березні 2022 року державний борг України зріс на 3,8% (до $96,8 млрд), у квітні – на 0,8% ($97,6 млрд), у травні та червні – на 3,9% (до $101,4 млрд і $105,4 млрд відповідно). У липні 2022 року вперше за час війни розмір держборгу нашої країни у валютному еквіваленті зменшився – на 8,2% (до $96,8 млрд), однак у гривневому еквіваленті він все одно збільшився.

У вересні 2023 року держборг України знизився на 0,2% – до $133,6 млрд. Однак у жовтні та листопаді зріс на 2,1% та 3,2% відповідно ($136,4 млрд та $140,8 млрд).

Нагадаємо, українці беруть менше мікропозик, ніж до повномасштабної війни. Майже 6 млн позик у мікрофінансових організаціях (МФО) на загальну суму 37,11 млрд грн оформили українці за дев'ять місяців 2024 року. Середня сума кредитів зросла у 1,3 рази порівняно з відповідним періодом минулоріч – до 6 190 грн. А загальна заборгованість по мікропозиках зросла майже удвічі від початку року. Про це повідомляє «Опендптпбот». 

5,9 млн мікрокредитів взяли українці цьогоріч. Сума виданих позик сягнула 37,11 млрд грн. Хоча кількість позик залишилася майже незмінною у порівнянні з минулим роком, сума виданих кредитів зросла у 1,3 рази.

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Теги: борг валюта валютні операції

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