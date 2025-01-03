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Уряд обмежив виплату спецпенсій на період воєнного стану у 2025 році

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Уряд обмежив виплату спецпенсій на період воєнного стану у 2025 році
Для частини пенсій від 10 до 11 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, коефіцієнт становить 0,5
фото: bank.gov.ua

Виплати, що перевищують 23,61 тис. грн будуть скорочуватися за допомогою знижувальних коефіцієнтів

Кабінет Міністрів обмежив виплату спеціальних пенсій на період воєнного стану у 2025 році. Виплати, що перевищують 23,61 тис. грн (10 прожиткових мінімумів) для осіб, які втратили працездатність будуть скорочуватися за допомогою знижувальних коефіцієнтів. Про це свідчить постанова уряду №1.

Згідно з постановою Кабміну:

  • до частини пенсії (пенсійної виплати), що перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, та не перевищує 11 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, – 0,5;
  • до частини пенсії (пенсійної виплати), що перевищує 11 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, та не перевищує 13 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, – 0,4;
  • до частини пенсії (пенсійної виплати), що перевищує 13 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, та не перевищує 17 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, – 0,3;
  • до частини пенсії (пенсійної виплати), що перевищує 17 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, та не перевищує 21 розмір прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, – 0,2;
  • до частини пенсії (пенсійної виплати), що перевищує 21 розмір прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, – 0,1.

Водночас ці обмеження не стосуються:

  • учасників АТО;
  • осіб, які брали безпосередню участь у заходах, пов'язаних із захистом України від російської агресії;
  • пенсій у разі втрати годувальника, призначених членам сімей загиблих (померлих чи зниклих безвісти).

Нагадаємо, що протягом найближчих трьох років в Україні не буде підвищення пенсійних виплат. Це передбачено бюджетною декларацією на 2025-2027 рік.

Як повідомлялося, в Україні проживає понад 10 млн пенсіонерів. Згідно з даними Пенсійного фонду України, найбільший середній розмір пенсійних виплат зафіксовано в Києві. Станом на 1 жовтня 2024 року середня пенсія в Україні становить 5 852 грн. Проте найбільший відсоток пенсіонерів у нашій країні отримує менше ніж 3 тис. грн.

До слова, українці, які вирішать продовжити працювати після досягнення пенсійного віку, можуть значно збільшити розмір своєї майбутньої пенсії. Для цього необхідно подати звернення до Пенсійного фонду для отримання виплат «з відстрочкою».

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Теги: гроші українці Україна воєнний стан Кабмін пенсіонери пенсія

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