Порошенко назвав речницю «організаційного комітету путчу»



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Раніше депутатка від партії «Слуга народу» Єлизавета Богуцька писала знайомій, що «на грудень Петя готує путч»

Експрезидент потролив депутатку від «Слуги народу»

П’ятий президент Петро Порошенко заявив, що інформацію про грудневий «путч» повідомить народна депутатка від «Слуги народу» Єлизавета Богуцька.

Про це Порошенко сказав в інтерв'ю «5 каналу», відповідаючи на запитання про проведення «путчу» і його мету.

«У нас є речник з цього приводу, Ліза Богуцька. Вона заздалегідь повідомить, коли буде путч і єдине що, що зараз збирається петиція, я з подивом це побачив на сайті Офісу президента, що є необхідність пересунути путч з грудня на жовтень», - заявив експрезидент.

Також Порошенко закликав журналістку «не відбирати хліб у пані Богуцької».

«Бо у нас є речниця і я хотів би, щоб кожен мав свою функцію. І вона виконує те надзвичайно важливе завдання щодо організаційного комітету путчу і вона своєчасно і заздалегідь повідомить щодо заходів по організації», - додав Порошенко.

Як відомо, під час першого засідання Верховної Ради 9 скликання журналісти сфотографували повідомлення, яке депутатка від партії «Слуга народу» Єлизавета Богуцька писала знайомій. У повідомленні йшлося, що «на грудень Петя готує путч».