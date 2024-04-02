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Посадовиця ТЦК помилково виключила 17 чоловіків з військового обліку: як її «суворо» покарав суд

Катерина Іванова
glavcom.ua
Посадовиця ТЦК помилково виключила 17 чоловіків з військового обліку: як її «суворо» покарав суд
На засідання суду посадовиця не прийшла, але подала письмову заяву про визнання своєї провини
фото з відкритих джерел

Суд призначив посадовиці ТЦК 4 845 грн штрафу

Шевченківський районний суд Львова визнав винною у недбалому ставленні до військової служби майорку Наталію Г., адже її дії призвели до безпідставного виключення 17 офіцерів запасу із військового обліку. Про це повідомляє Zaxid.net.

Як вказано у постанові суду від березня 2024 року, Наталія Г. є начальницею відділення офіцерів запасу та кадрів одного із ТЦК. Майорка недбало поставилась до виконання обов’язків, підготувала документи про виключення з військового обліку 17 офіцерів запасу за станом здоров’я та передала їх своєму начальнику.

Полковник підписав подані документи без додаткової перевірки і це призвело до безпідставного виключення з обліку вказаних офіцерів запасу із правом виїзду за кордон. Це відбулось на початку повномасштабного вторгнення.

На час воєнного стану постанови військово-лікарських комісій (ВЛК) щодо офіцерів запасу мають обов’язково затверджуватись штатною ВЛК регіону, інакше офіцер запасу не може бути виключеним з військового обліку. У цьому випадку документи були оформлені неналежно, що призвело до безпідставного виключення офіцерів запасу з військового обліку з правом виїхати за кордон.

На засідання суду Наталія Г. не прийшла, але подала письмову заяву про визнання своєї провини. Справу розглянув суддя Юрій Донченко, який розглянув усі матеріали та визнав військову винною у адмінправопорушенні, призначивши 4 845 грн штрафу. До слова, постанову ще можна оскаржити.

Нагадаємо, місцева влада часто саботує процес мобілізації, а тому територіальні центри комплектування (ТЦК) змушені проводити процес набору та оповіщення людей на вулицях.

Стало відомо, що начальник Рівненського об’єднаного міського ТЦК та СП полковник Олександр Ярмошевич, який потрапив у скандал через поцілунки з колегами-жінками на роботі, написав рапорт на звільнення та переведення до бойової частини.

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Теги: місцева влада документи суддя скандал кордон влада звільнення полковник

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