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Мобілізація: кого з чоловіків дозволено примусово доставляти до ТЦК

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мобілізація: кого з чоловіків дозволено примусово доставляти до ТЦК
Поліція має право примусово доставляти людей, які є в базі, до ТЦК в порядку адміністративного затримання
фото ілюстративне

Зараз у працівників ТЦК працює відеофіксація за допомогою бодікамер і відбувається складання протоколу про відмову від підписання

В Івано-Франківській області близько 40 тисяч осіб внесено до електронного реєстру військовозобов’язаних «Оберіг» як такі, що перебувають у розшуку. Про це заявив заступник начальника Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки Роман Боднар, повідомляє «Західний курʼєр».

За його словами, люди, які внесені до системи «Оберіг», офіційно перебувають у розшуку поліції.

Боднар зазначив, що людина потрапляє до цієї бази, якщо проігнорувала повістку, не стала на облік чи іншим способом ухилилася від призову.

«Таких осіб станом на грудень 2023 року у нас в області було 36 тис. За поточний рік в цю базу внесли ще три тисячі громадян. Всі ці люди офіційно перебувають у розшуку. Тому не треба дивуватися, коли когось з військовозобов’язаних зупинили на вулиці, перевірили по базі «Оберіг» і відразу примусово доставили до ТЦК», – заявив він.

За його словами, від початку війни тих, хто отримав повістку, не прибув до ТЦК і думає, що його ніхто не буде шукати, дуже багато.

«Наголошую, зараз у нас обов’язкова явка до ТЦК за викликом. Цей виклик може здійснюватися в будь-який спосіб. Якщо людина думає, що не буде підписувати повістку і таким чином ухилиться, це не так», – заявив представник ЦВК.

Боднар додав, що зараз у працівників ТЦК працює відеофіксація за допомогою бодікамер і відбувається складання протоколу про відмову від підписання. «Ми маємо право сповіщати людину будь-яким доступним шляхом будь-де: в громадських закладах, на вулиці, на підприємстві, в транспорті, за адресою проживання. Ці заходи проводяться і будуть проводитися», – наголосив Боднар.

Він також додав, що поліція має право примусово доставляти людей, які є в цій базі, до ТЦК в порядку адміністративного затримання.

Нагадаємо, Кабінет міністрів напрацьовує більш справедливі підходи до бронювання військовозобов’язаних з урахуванням рівня заробітних плат, податкового навантаження та впливу на економіку.

До слова, урядовий законопроєкт про мобілізацію в Україні розширює категорію заброньованих працівників. Також очікується перегляд підприємств та організацій, які можуть бронювати своїх співробітників. Також Комітет безпеки та оборони підтримав правку до законопроєкту про мобілізацію, яка виводить громади з населенням до 10 тис. з-під дії закону та покладає повноваження в таких громадах на РВА.

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Теги: Івано-Франківщина мобілізація ТЦК

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