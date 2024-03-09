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Шабунін відреагував на відкриття проти нього кримінальних проваджень

Надія Карбунар
glavcom.ua
Шабунін відреагував на відкриття проти нього кримінальних проваджень
Шабунін розповів, кого вважає замовником кримінальних проваджень проти себе
фото з відкритих джерел

Голова Центру протидії корупції вказав, кого вважає замовником порушених справ

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін прокоментував відкриття проти нього двох кримінальних проваджень. Він, зокрема, повідомив, що зареєструвало їх Татарівське ДБР. Одне з проваджень відкрито за «ухилення від військової служби», хоча Шабунін стверджує, що добровільно мобілізувався в ЗСУ в перші дні війни. Інше – за «підробку документів від НАЗК».

«При тому, що в НАЗК електронний документообіг, тому це неможливо зробити», – каже Шабунін.

За словами голови Центру протидії корупції, обидві справи відкрили за зверненням адвоката Ростислава Кравця.

«Він є центром кремлівської мережі ТГ– каналів, а також – прихвостнем Павла Вовка (голови ОАСКу), який після захоплення Києва мав легалізувати Януковича.

Дуже мило, що посеред війни в своїх атаках на антикорсектор Офіс Президента послуговується прокремлівськими чортами. І я зараз навіть не про Кравця.

Ми в ЦПК завжди наголошували, що Татаров, Вовк і Портнов – одне прокремлівське угрупування.

Підконтрольні Татарову органи не спромоглися надіслати в РНБО документи для введення проти Портнова санкцій. Вони ж спокійно випустили Портнова (і його сина) з України в червні 2022 року.

Ідіотичніших кримінальних проваджень годі й уявити. Тож, думаю, що ОП використає їх хіба для спроб медійної дискредитації. Вийде це в них так само убого, як і завжди.

Наприклад, цього тижня ОПшні ТГ-канали брехали, що Христо Грозєв назвав мене та Дарʼю Каленюк отримувачем коштів від ФСБ – він такого звісно ж не говорив.

Медійні та силові атаки на тих, кого ОП вважає своїми ворогами, будуть продовжуватися.

Це очевидно хоча б з того, що до цих пір не вручено підозри навіть виконавцям нападу на житло Ніколова і незаконного переслідування команди Бігуса.

Допоки підозри не вручено хоча б виконавцям, замовниками ми вважаємо ОП», – написав Шабунін.

Раніше Шабунін визнав, що справа «Роттердам+» остаточно програна НАБУ.

 

Теги: документи житло Віталій Шабунін Офіс президента

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