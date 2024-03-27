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Посилення «вуличної» мобілізації: ТЦК назвав несподівану причину

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Посилення «вуличної» мобілізації: ТЦК назвав несподівану причину
Органи місцевого самоврядування, які мають сприяти мобілізації, не виконують це завдання
фото з відкритих джерел

«Ті, хто має сприяти нам у ході мобілізації, або думають про майбутні вибори, або бояться розправи односельців», – заступник начальника ТЦК

Місцева влада часто саботує процес мобілізації, а тому територіальні центри комплектування (ТЦК) змушені проводити процес набору та оповіщення людей на вулицях. Про це повідомив заступник начальника Івано-Франківського обласного ТЦК Роман Боднар в інтерв'ю «Західному кур'єру».

За словами військкома, згідно із законом, органи місцевого самоврядування мають сприяти мобілізації, але вони не виконують це завдання, а іноді й відверто саботують. «Це вимушений процес, бо органи місцевого самоврядування, які, згідно з законом, повинні здійснювати оповіщення військовозобов’язаних, не виконують це завдання, а часом і відверто його саботують», – заявив він.

Боднар зазначив, що до 2022 року процес мобілізації був побудований на радянських принципах, зав'язаних на сповіщенні через підприємства та територіальні громади, але після децентралізації влади змінився державний устрій.

«Посади, які за СРСР призначалися зверху, стали виборними. Звідси й почалися головні труднощі у процесі призову. Ті, хто має сприяти нам у ході мобілізації, або думають про майбутні вибори, або бояться розправи односельців», – розповів він.

Заступник начальника ТЦК додав, що для поповнення частин, які зараз виконують бойові завдання на передовій, військкоми «змушені виходити на вулиці та здійснювати заходи оповіщення самотужки».

Зауважимо, 7 лютого Верховна Рада підтримала оновлений урядовий законопроєкт про мобілізацію. Серед його пунктів – скасування строкової служби (замість неї буде базовий військовий вишкіл) і демобілізація військових після 36 місяців служби.

До другого читання проєкту закону народні депутати подали понад 4 тис. правок: вручну й електронно. Унаслідок цього законопроєкт може в підсумку зазнати чимало змін.

Додамо, Рада визначилась щодо відстрочки і бронювання від мобілізації.

Крім того, Міноборони роз'яснило, навіщо потрібно мобілізувати пів мільйона людей. Нині триває процес посилення Збройних сил, зокрема, необхідний і для того, щоб мати можливість звільнити з війська тих, хто боронить державу з перших днів повномасштабного вторгнення.

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Теги: місцева влада ТЦК мобілізація військомат

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