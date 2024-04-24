Не платиш аліменти – на фронт! Влада знайшла резерв для мобілізації

Міністерство юстиції підрахувало: 20 тис. чоловіків, на утриманні яких троє і більше дітей, можуть поповнити лави ЗСУ

16 квітня президент Володимир Зеленський підписав вистражданий закон про мобілізацію за новими правилами. Нововведення торкнулися питань проходження військової служби та військового обліку. Особливо чутливою є тема відстрочки та бронювання осіб від мобілізації.

Вперше за два роки війни законотворці зважилися перетрусити категорію військовозобов’язаних, які є багатодітними батьками, а тому мають право на відстрочку від мобілізації. Відповідно, за новим законом цю пільгу втрачають ті багатодітні чоловіки та жінки, які мають заборгованість зі сплати аліментів понад три місяці.

У коментарі «Главкому» народний депутат від «Слуги народу» і член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомив: норма про багатодітних неплатників аліментів, є узгодженою позицією міністерств оборони та соціальної політики. Її суть у тому, щоб присікти зловживання відстрочкою від мобілізації з боку тих чоловіків, котрі не виконують батьківських обов’язків і не служать у Збройних силах.

«Законодавець передбачив відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації саме для багатодітних батьків з конкретною метою – виховання та піклування за дітьми. Якщо один із батьків не виконує цих обов’язків, тоді втрачається право на відстрочку. У цьому випадку мобілізацію не варто розцінювати як покарання для таких чоловіків. Адже вони й так не дотримуються норм Сімейного кодексу і Конституції», – вважає політик.

Що цікаво, на початку повномасштабної війни парламентарі також дещо «підчистили» норму про відстрочку багатодітних батьків. Тоді зі статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію нардепи вилучили речення: «Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання».

Статистика Мін’юсту

Із середини травня 2024-го, коли новий мобілізаційний закон набуде чинності, багатодітні батьки-«штрафники» потраплять в об’єктив територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). У Міністерстві юстиції вже оприлюднили грубі підрахунки: не менше 20 тисяч людей можуть втратити відстрочку. Щоправда, заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко поспішив застерегти: мовляв, мобілізація для такої категорії осіб ні в якому разі не має бути покаранням.

«Військова служба – це обов’язок, як і батьківська відповідальність. Плюс справді є категорія таких батьків, які хотіли б сплачувати аліменти, але не мають роботи. Враховуючи достатньо високі зарплати в ЗСУ, це буде якраз можливість достатньо швидко погаcити борги. Головне – діти отримають фінансове забезпечення», – наголосив посадовець.

Він зауважив, що у разі погашення заборгованості з аліментів, багатодітним батькам буде повернуто право на відстрочку.

Аліментні виплати стягуються з усіх видів доходу платника. Відповідно до частини 2 статті 182 Сімейного кодексу України, мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину становить не менше, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. З січня 2024 року мінімальний гарантований розмір аліментів становить: для дітей до 6 років – 1281,5 грн;

для дітей від 6 до 18 років – 1 598 грн.

З огляду на фактор кількості дітей, схема розрахунку становить:

на одну дитину – 1/4 від доходу;

на двох – 1/3 від доходу;

на трьох і більше – ½ від доходу. Однак суд може враховувати, зокрема, і стан здоров’я та матеріальний стан дитини та платника аліментів, наявність інших дітей та непрацездатних родичів (чоловіка, дружини, батьків, дочки, сина), права власності (нерухомість, автомобіль тощо), витрати/доходи платника тощо.

У пресслужбі Мін’юсту додали: станом на 1 березня 2024 року, на виконанні в органах Державної виконавчої служби перебувало 520,2 тис. документів про стягнення аліментів. Ця кількість може змінюватися щомісяця. У середньому по країні чисельність неплатників аліментів – пів мільйона, з яких станом на березень 16200 жінок (3% від загальної кількості).

Ще трохи статистики: протягом 2023 року державні виконавці стягнули 10,1 млрд грн аліментів. За січень-лютий 2024-го – 1,8 млн грн. Заборгованість з аліментів стягується незалежно від досягнення дитиною повноліття, а якщо дитина продовжує навчання – до досягнення нею 23 років.

Разом із тим, у Мін’юсті заявили: боржники-аліментники не завжди є фінансово неспроможними. Трапляються випадки, коли вони умисно переписують майно і статки на родичів, аби виконавча служба не могла стягнути борги. Хоча, згідно з чинним законодавством, за несплату аліментів вони потрапляють до Єдиного реєстру боржників з блокуванням банківських карток, забороною на виїзд, керування транспортними засобами, користування вогнепальною зброєю.

Окремо Міністерство юстиції описало алгоритм дій, який чекає на військовозобов’язаних багатодітних батьків, котрі боргують аліменти. По-перше, протягом 60 днів вони повинні прибути до ТЦК. По-друге, ТЦК подаватимуть запити до Державного реєстру боржників та виконавчих проваджень. У відповідь Реєстр відправлятиме довідки про заборгованість аліментів за зразком довідки про несудимість.

Коментар юристів

Опитані «Главкомом» юристи зійшлися на тому, що право на відстрочку має підтвердити безпосередньо військовозобов’язаний, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років. Тобто ТЦК лише перевіряє документи, не направляє нікуди запити, не витребовує в держорганів ніякі документи, переконаний адвокат Роман Кичко.

«На моє переконання, ТЦК вимагатимуть від особи докази про відсутність заборгованості із сплати аліментів. Наприклад, довідку з виконавчої служби і, можливо, за наявності часу самі перевірятимуть реєстр. Однак підкреслюю: з мого досвіду, тягар довести своє право на відстрочку завжди був і є на військовозобов’язаному. Тому питання, чи будуть ТЦК та СП витрачати свій час на запити або ж імперативно вимагатимуть довідку у військовозобов’язаного – відкрите», – вважає юрист.

Окремо може виникнути ситуація, коли аліменти сплачувалися добровільно і звернення до виконавчої служби не було, оскільки не було необхідності примусово стягувати такі аліменти. У такому разі, каже Роман Кичко, військовозобов’язані повинні підготувати виписку з банку про сплату аліментів; мати на руках рішення суду та нотаріальну заяву від матері/батька, якою він/вона підтвердять сплату аліментів у повному обсязі. Ці документи й підтверджуватимуть відсутність заборгованості за аліментами.

Адвокат Дмитро Бузанов також вважає, що військовозобов’язані, які мають на утриманні троє і більше дітей віком до 18 років можуть стикнутися з тим, що ТЦК та СП будуть вимагати надавати довідку про відсутність заборгованості зі сплати аліментів навіть за відсутності обов’язку з їх сплати. При цьому у законодавстві не визначено форми та установи видачі таких довідок. Щоправда, за персональними даними військовозобов’язаного (прізвища, ім’я, по-батькові, дати народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків) працівник ТЦК та СП може перевірити відомості про внесення особи в Єдиний реєстр боржників. Однак законність цих дій і форма підтвердження такої інформації викликатиме сумніви в законності, переконаний юрист,

Виходом із ситуації може стати звернення Міністерства оборони до Кабінету міністрів із пропозицією синхронізувати Єдиний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів із Єдиним реєстром боржників. Однак певні складнощі все ж залишаються, оскільки Єдиний реєстр боржників не містить відомостей про сукупний розмір заборгованості за аліментами. Тобто, за даними цього ж реєстру, неможливо підтвердити чи спростувати відсутність заборгованості, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці.

«На мою думку, подолання цих складнощів будуть покладені саме на плечі військовозобов’язаних, черговий бюрократичний вузол, який не вдасться легко розрубати. У такій ситуації вже опинялись військовозобов’язані, які мусили доводити, що, окрім них, немає інших працездатних членів сім’ї, які зобов’язані та можуть здійснювати догляд за особами, які його потребують», – наголосив адвокат.

Бузанов додав, що комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки схвалив законопроект №11143, який передбачає внесення відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів про примусове виконання рішення суду, відомості про боржника, реквізити виконавчого документа. Це може трохи спростити отримання інформації про наявність заборгованості з аліментів. Однак наразі проєкт закону не виносився на голосування до сесійної зали парламенту.

Віталій Тараненко, «Главком»