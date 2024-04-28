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У Німеччині взяли під варту росіянина, підозрюваного у вбивстві українців

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Німеччині взяли під варту росіянина, підозрюваного у вбивстві українців
Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді арешту
фото з відкритих джерел

Прокуратура та кримінальна поліція встановлюють передумови та мотиви злочину

У Німеччині 57-річному росіянину, якого підозрюють у вбивстві двох українців у місті Мурнау, обрали запобіжний захід у вигляді арешту. Про це зазначається в оновленому повідомленні від пресслужби німецької поліції.

За інформацією правоохоронців, підозрюваний постав перед слідчою суддею на вимогу прокуратури Мюнхена, яка веде цю справу. Вона видала ордер на арешт чоловіка за вбивство.

Прокуратура та кримінальна поліція встановлюють передумови та мотиви злочину.

Раніше стало відомо, що вбиті були українськими військовослужбовцями, які проходили реабілітацію в місцевій клініці.

Нагадаємо, у Мурнау на півдні Німеччини невідомий завдав смертельні ножові поранення двом українцям. Незабаром підозрюваного затримали, за даними поліції, це росіянин. Чому стався напад поки невідомо. Прокуратура розслідує подвійне вбивство.

Також у лютому 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, який виступав за молодіжну збірну, було вбито в Німеччині. Зазначається, що у Дюссельдорфі на українця Володимира Єрмакова та його друга Артема Козаченка напали невідомі з ножами. 

18-річний український баскетболіст Артем Казаченко, який постраждав унаслідок збройного нападу в Дюссельдорфі, помер у лікарні 20 лютого.

Читайте також: Убивство 17-річного українського баскетболіста Єрмакова в Німеччині: нові подробиці
Теги: прокуратура вбивство арешт напад поліція поранення

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