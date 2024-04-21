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Нацполіція показала фото та відео затримання підозрюваних у вбивстві поліцейського з Вінниці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Нацполіція показала фото та відео затримання підозрюваних у вбивстві поліцейського з Вінниці
Затримані називають мотивом нападу на поліцейських те, що вони перевозили бойові гранати
фото: Національна поліція України/Telegram

Вирішується питання щодо оголошення затриманим особами про підозру та обрання запобіжних заходів

Підозрювані у розстрілі поліцейських на Вінниччині мали намір втекти за кордон. у результаті складної та успішної операції нападники були затримані. Вони переховувались у покинутій будівлі на території Одеської області і мали намір виїхати за кордон. Про це повідомляє Національна поліція України.

Нацполіція показала фото та відео затримання підозрюваних у вбивстві поліцейського з Вінниці фото 1

Затримані називають мотивом нападу на поліцейських те, що вони перевозили бойові гранати. Проте, чи це так, встановлює слідство. Також разом зі співробітниками Служби безпеки України перевіряється їхня причетність до діяльності диверсійно-розвідувальних груп.

Під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські розшукали автомобіль зловмисників.

Нацполіція показала фото та відео затримання підозрюваних у вбивстві поліцейського з Вінниці фото 2

В автомобілі були зафіксовані сліди крові, які свідчили про те, що один з нападників був поранений. Також поліцейські вилучили скривавлений одяг, взуття фігурантів, документи та інші речові докази.

Нацполіція показала фото та відео затримання підозрюваних у вбивстві поліцейського з Вінниці фото 3

Вирішується питання щодо оголошення затриманим особами про підозру та обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, напередодні підозрюваних у нападі затримали в Одеській області. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Як відомо, 20 квітня близько другої години ночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто були двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліціянт, його напарник поранений.

До слова, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відреагував на розстріл поліцейських у Вінницькій області. Він наголосив, що зловмисники повинні відповісти за свої дії за всією суворістю закону. 

Також відомо, що у Вінницькій області знайдений автомобіль підозрюваних у нападі на патруль поліції. 

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Теги: відео кордон поліція автомобіль документи слідство

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