Потужні магнітні бурі накриють Землю: названо небезпечні дні

Із 2 по 7 листопада фахівці прогнозують геомагнітні бурі середньої активност

У листопаді Землю накриють кілька магнітних бур. Перший сплеск геомагнітної активності прогнозується вже на 1 листопада. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США.

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Протягом місяця відбудеться одразу шість сплесків геомагнітної активності. Сильні магнітні бурі очікуються 1, 13, 14, 18, 19 та 22 листопада.

З 2 по 7 листопада фахівці прогнозують геомагнітні бурі середньої активності. Також підвищена активність на Сонці впливатиме на людей 15-17, 20-21 та з 24 по 26 листопада.

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Незначну геомагнітну активність агентство океанографічних та атмосферних досліджень прогнозує на 8-12, 23, 29 та 30 листопада.

Фахівці попереджають, що під час магнітних бур у людей можуть виникнути апатія, тривога, дратівливість та невизначеність у прийнятті рішень. Також слід врахувати, що можливі прояви серйозніших проблем зі здоров'ям. До таких можна віднести схильність до утворення тромбів, підвищення артеріального тиску та мігрень.

Метеозалежним людям під час геомагнітних бур рекомендують відмовитись від великих фізичних навантажень. По можливості цей період краще присвятити відпочинку та турботі про своє фізичне та ментальне здоров'я. Для цього можна приймати теплі трав'яні ванни, пити більше води та не навантажувати нервову систему.

Нагадаємо, 25 жовтня Земля теж опинилася під впливом сильних магнітних бур.