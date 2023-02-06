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Землетрус у Туреччині. Багато руйнувань

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
Землетрус у Туреччині. Багато руйнувань
фото з відкритих джерел

Поштовхи зафіксовані у густонаселеному районі країни

На півдні Туреччини  біля міста-мільйонника Газіантеп стався землетрус магнітудою 7,8. Про це повідомляють турецькі ЗМІ.

За даними Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, поштовх зафіксовано о 03:17 (за київським часом), епіцентр знаходився за 37 км від населеного пункту на глибині 10 км. Приблизно через 10 хвилин було зафіксовано ще один поштовх магнітудою 6,3 поблизу міста Османія.

Підземні поштовхи відчувалися у кількох регіонах — Адані, Анкарі, Анталії, Газіантепі, Кайсері, Мерсіні, Трабзоні, Урфі. За даними видання Yeni Safak, руйнування зафіксовано, як мінімум, у чотирьох провінціях Туреччини: Кахраманмараш, Малатья, Шанліурфа та Газіантеп. Є зруйновані багатоповерхівки. 

Землетрус у Туреччині. Багато руйнувань фото 1

Президент країни Ердоган вже зателефонував губернатору Кахраманмарашу Омеру Фаруку Джошкуну. Інформації про кількість жертв поки немає. 

Землетрус у Туреччині. Багато руйнувань фото 2

Омер Фатіх Саян, заступник міністра транспорту та інфраструктури Туреччини, закликав для зв’язку користуватися Інтернет-дзвінками. «Наші команди працюють над тим, щоб зв’язок тривав безперервно скрізь, де трапився/відчувався землетрус. Мобільні базові станції було спрямовано в потрібні місця. Давайте робити дзвінки через Інтернет якомога частіше та робити їх короткими, щоб зв'язок не обривався», – сказав він.

Теги: Туреччина землетрус

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