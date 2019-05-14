«Правила виживання» на «Інтері»: як вибрати якісний чай?



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Сьогодні на полицях магазинів - сотні сортів. Як в них розібратися і вибрати справжній, якісний і корисний чай?

У вівторок, 14 травня, о 14:45 дивіться на Інтері новий випуск ток-шоу «Правила виживання». У цій програмі йтиметься про критерії якості чорного і зеленого чаю і про те, на що варто звернути увагу при виборі заварки.

Чай - найпопулярніший напій у світі. В Україні дев'ять з десяти чоловік п'ють чай в будь-який час дня і ночі. Цей напій бадьорить, втамовує спрагу, а ще - сприяє спілкуванню, тому що пити чай в компанії набагато веселіше. Однак якщо чай вибрати неправильно, він не тільки не принесе користі, але може ще й нашкодити здоров'ю.

Сьогодні на полицях магазинів - сотні сортів. Як в них розібратися і вибрати справжній, якісний і корисний чай? Яка різниця між великолистовим і пакетованим чаєм? Що саме кладуть виробники в чайні пакетики? І чим небезпечна скоба на пакеті улюбленого чаю?

«Основними зовнішніми критеріями при виборі хорошого чаю є: свіжість, про що свідчить яскравий, але при цьому не різкий аромат; натуральність - відсутність добавок, барвників, ароматизаторів; цілісний лист; однорідність сировини - чайні листочки одного розміру і мають однаковий колір і форму, - розповідає експерт програми «Правила виживання» Дмитро Філімонов, чемпіон світу з заварювання чаю. - Чай в пакетиках - це технологія, яка прискорює процес заварювання і спрощує життя. Але потрібно враховувати, що саме там знаходиться: якісна сировина з перевірених плантацій або чайне сміття? Якщо на дні пачки, в якій лежать пакетики чаю, ви побачите пил, найімовірніше, недобросовісні виробники поклали в пакетики не чай, а відходи чайного виробництва. Справжня чайна заварка не просипається крізь пакетики».

Який чай краще купувати: в упаковці або на вагу? Як можна підробити чай, маскуючи дешевий сорт під дорогий? Скільки часу чай зберігає свої якості? Що відбувається з чаєм, коли він починає контактувати з повітрям, світлом або піддається перепадам температур? І скільки чашок чаю в день корисно випивати для здоров'я? У студії ток-шоу на ці та інші питання відповідатимуть ведучий Олександр Лук'яненко і експерти «Правил виживання»: ведуча і автор сюжетів програми Віра Борсук; виконавчий директор громадської організації «Союз споживачів України» Максим Несміянов; заступник начальника Головного управління Держпродпотребслужби м.Києва Олександр Овчаренко; начальник відділу контролю якості підприємства з виробництва чаю Людмила Гордійчук; лікар-терапевт Вікторія Зубицька; чемпіон світу з заварювання чаю Дмитро Філімонов; чайний експерт Максим Липко; адвокат Ібрагім Татієв; мандрівник Максим Заселян. У студії ток-шоу «Правила виживання» своїм досвідом поділиться зоряний експерт випуску - телеведуча Тетяна Цимбал.

«Чай для мене - це задоволення і відпочинок, а ще - можливість зупинити стрімкий хід подій і насолодитися прекрасним смаком напою, -зізнається Тетяна Цимбал. - Під час подорожей пробувала різні сорти в багатьох країнах, але вдома завжди заварюю зелений листовий чай, додаючи до нього тільки натуральні інгредієнти: імбир, м'яту, лимон. Впевнена, наше здоров'я, наш настрій і все наше життя залежать від нас самих. Від наших рішень. Від нашого вибору. Тому програма «Правила виживання» дуже потрібна. Завдяки цьому проекту ми розуміємо, чим ми ризикуємо, стикаючись з неякісними продуктами, і як в існуючих умовах жити гідно, комфортно і без ризику для власного здоров'я».