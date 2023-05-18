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Православна церква України дозволила вишивати на свята

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Православна церква України дозволила вишивати на свята
Вишивання не здатне спотворити велич релігійного свята
фото ілюстративне

У ПЦУ зазначають, що шанування християнських свят ні в якому разі не зводиться до неробства

Рукоділля – це гарний порятунок від неробства і ліні, які святі отці називають дуже небезпечним гріхом. Про це заявили в пресслужбі Православної церкви України.

«Церква – це не інституція заборон, і віра – це не обмеження, а свобода! Маючи свободу, ми постійно стикаємося з потребою робити вибір. В даному випадку вибір такий: вишивати чи відзначати церковне свято? Чи вишивання як таке здатне спотворити велич релігійного свята? Ні. Чи вишивання як рід заняття – це гріх? Ні. Чи можна в один день поєднати і святкування і вишивання? Так», – йдеться в повідомленні.

Проте зазначається, що тут важливим є вибір, який зробить людина щодо пріоритетності: чи вшанує вона спершу свято, тобто виокремить час для молитви, спілкування з Богом, а потім займеться власною справою (вишиванням), чи час на себе виявиться для людини важливішим і вона зневажить церковне свято.

«Важливо розуміти, що шанування християнських свят ні в якому разі не зводиться до неробства, бездіяльності, до марного проведення часу. Для добрих, корисних і богоугодних справ немає «вихідних». Тож, звичайно, церковні свята і дні пам’яті святих вшановувати потрібно. Але це не значить, що більше нічого робити в той день не можна. Можна, і навіть потрібно – корисні і добрі справи», – пояснили в ПЦУ.

Крім того, Церква зазначає, що рукоділля – це гарна терапія для психічного здоров’я, творення краси та мистецтво. 

До слова, цьогоріч українці святкують День вишиванки 18 травня. На честь цього свята в Україні не передбачені вихідні, але ця подія – урочистий день для кожного українця. День української вишиванки відзначається з 2006 року у третій четвер травня.

Теги: православна церква вишиванка свята

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