МЗС запускає систему «е-Консул»: які нові можливості отримають українці

Українці за кордоном можуть отримати ID-картку поштою

Відтепер заяви про надання послуг за кордоном можна буде подавати через портал або мобільний додаток «Дія»

20 грудня Кабінет міністрів України ухвалив розроблену МЗС постанову «Про реалізацію експериментального проєкту щодо надання окремих публічних послуг та вчинення окремих консульських дій за заявами осіб, які перебувають за межами України, що подаються засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг та/або інформаційно-комунікаційної системи «е-Консул». Про це повідомляє пресслужба відомства.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що завдяки ухваленню постанови громадяни України за кордоном отримають такі нові можливості:

оформлення ID-карток із доставкою готової картки поштою (потрібен лише один візит до посольства чи консульства для подання документів);

оформлення закордонних паспортів за один візит для збору біометричних даних із подальшим отриманням готового документа поштою;

реєстрація в Державному реєстрі платників податків через посольства та консульства;

обмін посвідчення водія або отримання його після втрати чи викрадення;

комплексна послуга для оформлення новонароджених, яка включає:

- державну реєстрацію народження дитини (видача свідоцтва про народження);

реєстрацію дитини громадянином України;

внесення дитини до Єдиного державного демографічного реєстру (присвоєння УНЗР);

реєстрацію дитини в Державному реєстрі платників податків.

Відтепер заяви про надання послуг можна буде подавати через портал або мобільний додаток «Дія».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за кордоном наразі перебувають 7,7 млн громадян України. З них 5,3 млн – у ЄС.