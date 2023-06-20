Президент «Енергоатома» розповів, як окупанти можуть влаштувати катастрофу на Запорізькій АЕС

Безпекова ситуація на ЗАЕС спокійна, тільки якщо Росія не вирішить вчинити новий техногенний теракт

Втрата води зі ставка-охолоджувача становить дуже велику небезпеку

Якщо у ставку, який охолоджує енергоблоки Запорізької АЕС, не буде води, то це загрожує катастрофою. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів президент «Енергоатому» Петро Котін.

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Для того, щоб вчинити катастрофу, росіяни можуть підірвати шандору (влаштований на порозі греблі затворний щит, який відкривається для спускання води, – «Главком»), яка відокремлює ставок від водосховища, і тоді вода вийде зі ставка у Каховське водосховище.

«Тоді у ставку не буде води, щоби охолоджувати енергоблоки. От це вже загрожує катастрофою. Якщо таких злодійських дій не буде, все буде спокійно», – пояснив Петро Котін.

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Нагадаємо, що раніше МАГАТЕ було стурбоване рівнем води в охолоджувачі на Запорізькій АЕС. 9 червня останній енергоблок ЗАЕС перейшов у режим «холодного зупину».

До слова, окупанти запустили новий фейк, щоб залякати українців, і погрожують підірвати ЗАЕС. Про наміри Росії заявив і президент України Володимир Зеленський: за його словами, Росія хоче підірвати Запорізьку атомну електростанцію, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні та щоб «світ тиснув на Київ, вимагаючи зупинити конфлікт». За допомогою ядерного шантажу Росія хоче закінчити війну на своїх умовах.

Раніше гендиректор МАГАТЕ приїхав на Запорізьку АЕС. Відомо, що візит Гроссі на ЗАЕС повинен був відбутися раніше, проте його відклали. Причиною стала безпекова ситуація. Гендиректор МАГАТЕ бував на окупованій Запорізькій АЕС вже тричі. Вперше він відвідав станцію у вересні минулого року, а вдруге – у березні 2023 року.