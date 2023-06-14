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Окупанти запустили новий фейк, щоб залякати українців

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти запустили новий фейк, щоб залякати українців
Відео, яке ширить РФ, закінчується фотографією ЗАЕС і датою 03.07.2023, що свідчить про можливий теракт на ядерному об’єкті
фото ілюстративне

Роспропагандисти ширять провокативне відео, де натякають на підрив Запорізької АЕС

Російські пропагандисти запустили чергові фейки. Вони запустили відео, в якому натякають на те, що підірвуть Запорізьку АЕС. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

«Роспропагандисти ширять провокативне відео, де натякають на підрив Запорізької АЕС. У відеоролику рашисти показали вибух на Кримському мосту, підрив «Північного потоку-2», а також підрив Каховської ГЕС», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що таким маніпулятивним методом ворог натякає, що все це справа рук України і намагається зняти з себе відповідальність за скоєне.

Закінчується відео фотографією ЗАЕС і датою 03.07.2023, що свідчить про можливий теракт на ядерному об’єкті.

«Таким чином рашисти намагаються залякати українців, а також створюють для себе інфоалібі у випадку реалізації хворої фантазії Путіна», – додали в Центрі.

Раніше повідомлялося, що Росія закрила Україні доступ до інформації.

А також сьогодні не пустила голову МАГАТЕ на ЗАЕС.

Крім того, МАГАТЕ стурбоване рівнем води в охолоджувачі на Запорізькій АЕС. Експертам потрібен доступ до місця поблизу Запорізької атомної електростанції, щоб з’ясувати причину значної розбіжності між даними про рівень води у резервуарі, який використовується для охолодження реакторів станції. На вихідних ЗАЕС повідомила, що рівень води у резервуарі-охолоджувачі був стабільним.

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Теги: росія війна Запорізька АЕС дезінформація

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