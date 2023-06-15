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Гендиректор МАГАТЕ приїхав на Запорізьку АЕС

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Гендиректор МАГАТЕ приїхав на Запорізьку АЕС
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі розпочав візит на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС
фото: Енергоатом

Гендиректор МАГАТЕ Гроссі бував на окупованій Запорізькій АЕС вже тричі

15 червня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув на Запорізьку АЕС. Це його третій візит на окуповану росіянами станцію. Про це повідомляє «Енергоатом». 

Відомо, що візит Гроссі на ЗАЕС повинен був відбутися раніше, проте його відклали. Причиною стала безпекова ситуація. Гендиректор МАГАТЕ бував на окупованій Запорізькій АЕС вже тричі. Вперше він відвідав станцію у вересні минулого року, а вдруге – у березні 2023 року.

Нагадаємо, що 13 червня президент Зеленський зустрівся з гендиректором МАГАТЕ. Зеленський позитивно відзначив присутність інспекторів агентства на ЗАЕС, незаконно окупованій Росією, та привітав намір Рафаеля Гроссі особисто відвідати станцію для того, щоб оцінити ситуацію на місці. Під час зустрічі було обговорено конкретні кроки, які необхідно здійснити для мінімізації ризиків і недопущення інцидентів на ЗАЕС, а також шляхи взаємодії з МАГАТЕ для цього.

Раніше повідомлялося, що МАГАТЕ стурбоване рівнем води в охолоджувачі на Запорізькій АЕС після підриву росіянами Каховської ГЕС. Останній енергоблок ЗАЕС перейшов у режим «холодного зупину».

Теги: МАГАТЕ Запорізька АЕС

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