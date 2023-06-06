Катастрофа на Каховській ГЕС. Кремль вигадав свою версію

У ніч на 6 червня окупанти знищили Каховську ГЕС

Росія бреше про провальний контрнаступ ЗСУ

Кремль намагається переконати росіян, що винною у підриві Каховської ГЕС є України. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

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За словами Пєскова, Україна «пішла на такі кроки через відсутність успіхів у ході контрнаступу».

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

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Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.