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Катастрофа на Каховській ГЕС. Кремль вигадав свою версію

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Катастрофа на Каховській ГЕС. Кремль вигадав свою версію
У ніч на 6 червня окупанти знищили Каховську ГЕС
фото: скрін із відео

Росія бреше про провальний контрнаступ ЗСУ

Кремль намагається переконати росіян, що винною у підриві Каховської ГЕС є України. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

За словами Пєскова, Україна «пішла на такі кроки через відсутність успіхів у ході контрнаступу».

Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС.

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Теги: росія Дмитро Пєсков окупанти Каховська ГЕС

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