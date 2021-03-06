В Італії українку розчавив автомобіль

На 49-річну Оксану Лаврук з Прикарпаття раптово покотився автомобіль

В Україні, за попередніми даними, у померлої залишилися чоловік і син

В Італії під колесами авто загинула жінка з України.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зазначається, що на 49-річну Оксану Лаврук з Прикарпаття раптово покотився автомобіль. Жінку згодом знайшли непритомною в калюжі крові і намагалися врятувати, однак травми виявилися несумісними з життям.

В Україні, за попередніми даними, у померлої залишилися чоловік і син.

Причини смертельного інциденту встановлюються.

До слова, лікарі не змогли врятувати мати двох дітей, яка постраждала від вибух гранати у Дрогобичі.