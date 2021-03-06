В Італії українку розчавив автомобіль
В Україні, за попередніми даними, у померлої залишилися чоловік і син
В Італії під колесами авто загинула жінка з України.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Зазначається, що на 49-річну Оксану Лаврук з Прикарпаття раптово покотився автомобіль. Жінку згодом знайшли непритомною в калюжі крові і намагалися врятувати, однак травми виявилися несумісними з життям.
В Україні, за попередніми даними, у померлої залишилися чоловік і син.
Причини смертельного інциденту встановлюються.
До слова, лікарі не змогли врятувати мати двох дітей, яка постраждала від вибух гранати у Дрогобичі.