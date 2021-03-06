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    В Італії українку розчавив автомобіль

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    На 49-річну Оксану Лаврук з Прикарпаття раптово покотився автомобіль - В Італії українку розчавив автомобіль
    На 49-річну Оксану Лаврук з Прикарпаття раптово покотився автомобіль
    Скріншот з відео

    В Україні, за попередніми даними, у померлої залишилися чоловік і син

    В Італії під колесами авто загинула жінка з України.

    Про це йдеться в сюжеті ТСН.

    Зазначається, що на 49-річну Оксану Лаврук з Прикарпаття раптово покотився автомобіль. Жінку згодом знайшли непритомною в калюжі крові і намагалися врятувати, однак травми виявилися несумісними з життям.

    В Україні, за попередніми даними, у померлої залишилися чоловік і син.

    Причини смертельного інциденту встановлюються.

    До слова, лікарі не змогли врятувати мати двох дітей, яка постраждала від вибух гранати у Дрогобичі.

    Теги: ДТП Італія смерть українці автомобіль Україна жінка
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