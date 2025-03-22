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Зеленський побував у командному пункті групи «Покровськ» (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський побував у командному пункті групи «Покровськ» (відео)
Комбат Роберт Бровді та президент Володимир Зеленський на Донеччині
фото: скріншот з відео

Президент відзначив воїнів державними нагородами на Донеччині

Президент України Володимир Зеленський та керівник ОП Андрій Єрмак відвідали командний пункт тактичної групи «Покровськ» і зустрілися із командирами «Лінії дронів». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі лідера України.

«Заслухав доповідь про оборону Покровського напрямку, оперативну обстановку, виконання завдань. Відзначив наших воїнів державними нагородами. Командири Мадяр, Ахіллес, Хасан, Верес і Земляк доповіли про перші результати роботи «Лінії дронів» під час операції на Курщині, а також на Донецькому й інших важливих напрямках», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 березня, президент Володимир Зеленський приїхав на Донеччину та поспілкувався з військовими біля легендарної стели на вʼїзді в область. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі лідера України.

«Дякую всім нашим захисникам і захисницям. Шана всім полеглим героям. Дякую всім, хто допомагає Україні та підтримує нас», – написав президент.

Теги: Володимир Зеленський Донеччина війна військові

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