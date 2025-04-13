Голова Сумської ОВА організував нагородження військових – гучна заява мера Конотопа

За словами Семеніхіна, військові не постраждали, адже були в укритті

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін заявив, що керівник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх погодив проведення заходу, на якому нагороджували військових 117 бригади. Саме у цей час російські окупанти вдарили по адміністративному центру. Як повідомляє «Главком», про це свідчить його заява у Facebook.

«Він організував сьогодні в Сумах нагородження військових 117 бригади. Наскільки мені відомо зараз вже, його попереджали, що цього робити не можна», – заявив Семеніхін.

За його словами, військові не постраждали, адже були в укритті.

Раніше Мер Конотопа зробив гучну заяву про удар по Сумах.

Станом на вечір 13 квітня відомо про 34 загиблі людини від російського обстрілу Сум, двоє з яких – діти. Ще 117 людей зазнали поранень.

Серед загиблих була Олена Когут – викладачка Сумського фахового коледжу мистецтв і культури імені Бортнянського, солістка-інструменталістка, концертмейстерка Сумської обласної філармонії й артистка оркестру Сумського національного академічного театру драми та музичної комедії імені Щепкіна.

Крім того, рятувальники, котрі розбирають завали у Сумах після ракетної атаки, показали фото синьо-жовтого прапора, який вцілів у одному зі знищених будинків.