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Голова Сумської ОВА організував нагородження військових – гучна заява мера Конотопа

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Голова Сумської ОВА організував нагородження військових – гучна заява мера Конотопа
У Сумах нагороджували військових 117 бригади
фото з відкритих джерел

За словами Семеніхіна, військові не постраждали, адже були в укритті

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін заявив, що керівник Сумської обласної військової адміністрації  Володимир Артюх погодив проведення заходу, на якому нагороджували військових 117 бригади. Саме у цей час російські окупанти вдарили по адміністративному центру. Як повідомляє «Главком», про це свідчить його заява у Facebook

«Він організував сьогодні в Сумах нагородження військових 117 бригади. Наскільки мені відомо зараз вже, його попереджали, що цього робити не можна», – заявив Семеніхін.

За його словами, військові не постраждали, адже були в укритті.

Раніше Мер Конотопа зробив гучну заяву про удар по Сумах. 

Станом на вечір 13 квітня відомо про 34 загиблі людини від російського обстрілу Сум, двоє з яких – діти. Ще 117 людей зазнали поранень.

Серед загиблих була Олена Когут – викладачка Сумського фахового коледжу мистецтв і культури імені Бортнянського, солістка-інструменталістка, концертмейстерка Сумської обласної філармонії й артистка оркестру Сумського національного академічного театру драми та музичної комедії імені Щепкіна.

Крім того, рятувальники, котрі розбирають завали у Сумах після ракетної атаки, показали фото синьо-жовтого прапора, який вцілів у одному зі знищених будинків. 

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Теги: росія Суми військові Артем Семеніхін

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