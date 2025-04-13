Голова Сумської ОВА організував нагородження військових – гучна заява мера Конотопа
За словами Семеніхіна, військові не постраждали, адже були в укритті
Міський голова Конотопа Артем Семеніхін заявив, що керівник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх погодив проведення заходу, на якому нагороджували військових 117 бригади. Саме у цей час російські окупанти вдарили по адміністративному центру. Як повідомляє «Главком», про це свідчить його заява у Facebook.
«Він організував сьогодні в Сумах нагородження військових 117 бригади. Наскільки мені відомо зараз вже, його попереджали, що цього робити не можна», – заявив Семеніхін.
За його словами, військові не постраждали, адже були в укритті.
Раніше Мер Конотопа зробив гучну заяву про удар по Сумах.
Станом на вечір 13 квітня відомо про 34 загиблі людини від російського обстрілу Сум, двоє з яких – діти. Ще 117 людей зазнали поранень.
Серед загиблих була Олена Когут – викладачка Сумського фахового коледжу мистецтв і культури імені Бортнянського, солістка-інструменталістка, концертмейстерка Сумської обласної філармонії й артистка оркестру Сумського національного академічного театру драми та музичної комедії імені Щепкіна.
Крім того, рятувальники, котрі розбирають завали у Сумах після ракетної атаки, показали фото синьо-жовтого прапора, який вцілів у одному зі знищених будинків.
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