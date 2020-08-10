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    У світі

    МВС Білорусі визнало, що силовики застосовували спецтехніку та кидали гранати

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    Цієї ночі&nbsp;під час протестів&nbsp;постраждали щонайменше 50 осіб, 10 людей у важкому стані - МВС Білорусі визнало, що силовики застосовували спецтехніку та кидали гранати
    Цієї ночі під час протестів постраждали щонайменше 50 осіб, 10 людей у важкому стані
    Фото: Наша Ніва

    Протестувальників у МВС назвали «учасниками масових безладів

    Після масового поширення фото закривавлених протестувальників білоруські правоохоронці визнали, що застосовували зброю: кажуть, що були змушені вдататися до таких заходів.

    Про це повідомляє телеканал «Дождь».

    Протестувальників у МВС назвали «учасниками масових безладів».

    Як раніше повідомлялося, силовики обстрілюють протестувальників гумовими кулями, кидають світлошумові гранати та поливають з водометів. За повідомленнями з білоруських телеграм-каналів, постраждали щонайменше 50 осіб, 10 людей у важкому стані.

    Офіційної інформації від МОЗ чи поліції немає. Речниця МВС лаконічно зазначила, що дані будуть відомі вранці, оскільки «заходи тривають».

    Нагадаємо, після оголошення попередніх результатів виборів президента в Білорусі почалися масові акції. На протест в Мінську вийшли кілька тисяч людей. Аналогічні акції відбулися і в інших містах Білорусі.

    Кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська виступила зі зверненням до силовиків та закликала їх зупинити насильство.

    Згодом у кількох містах Білорусі силовики опустили щити.

    Як відомо, активісти у Мінську зводили барикади, у відповідь ОМОН застосував гумові кулі та водомети.

    Нагадаємо, у неділю ввечері у різних містах Білорусі силовики почали затримувати людей.

    Також правоохоронці у центрі столиці Білорусі використовують світло-шумові гранати. А на вулиці Неміги у Мінську відбувся наїзд автозаку правоохоронців на натовп протестувальників.

    Зазначимо, що літак Лукашенка ввечері 9 серпня вилетів з Мінська.

    Як відомо, ЦВК Білорусі планує оголосити остаточні результати виборів президента 14 серпня. Явка виборців склала 84,5%.

    Кандидатка Світлана Тихановська заявила про перемогу на трьох виборчих дільницях у Мінську та пообіцяла «всіма законними методами захищати вибір білорусів». 

    Також оприлюднено протокол, де програв Лукашенко.

    Нагадаємо, екзитпол дає Лукашенку 79,7% голосів, а Тихановській – 6,8%. Щоправда, під час проведення опитування третина виборців відмовилася відповідати, за кого віддала свій голос. 

    За інформацією незалежних спостерігачів, явка на деяких дільницях перевищила 100%.

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