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    Суспільство

    Прикарпаття попрощалось з керівником легендарного ансамблю «Гуцулія»

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    <span>Народний артист України&nbsp;</span><span>Петро Князевич відійшов у вічність 25 листопада</span> - Прикарпаття попрощалось з керівником легендарного ансамблю «Гуцулія»
    Народний артист України Петро Князевич відійшов у вічність 25 листопада

    Петро Князевич працював в ансамблі «Гуцулія» з 1972 року

    На Прикарпатті помер український хоровий диригент і педагог, народний артист України Петро Князевич.

    Про це повідомила професорка Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ганна Карась.

    «Приголомшлива звістка – у засвіти пішов від нас талановитий диригент, народний артист України, художній керівник і головний диригент Гуцульського ансамблю пісні і танцю Петро Князевич… Відданий українській музичній культурі і народній пісні, він з відкритим серцем йшов до людей, несучи красу і високе мистецтво! Пам’ятатимемо його усміхненим і добрим! Спочивайте з Богом, пане Петре! Вічна пам’ять! Співчуваю родині і колективу, які осиротіли!» – написала Карась у Facebook.

    Ексміністр культури Євген Нищук також відреагував на смерть Князевича.

    «Сьогодні (25 листопада, – ред.) ми назавжди попрощались з близькою мені і моїй родині людиною, батьком мого друга Руслана, прекрасним диригентом, Народним артистом України, багаторічним керівником Івано-Франківського національного академічного Гуцульського ансамблю пісні і танцю «Гуцулія» Петром Михайловичем Князевичем», – зазначив Нищук.

    Він додав, що з самого дитинства їхні родини йшли пліч-о-пліч – і в радості, і в горі.

    «Петро Михайлович був одним з тих, хто в юні роки надихнув мене та заворожив українським мистецтвом, створив важливі життєві орієнтири. Невимовно боляче..  Бережіть своїх близьких та рідних і ніколи не оминайте можливості сказати, що любите чи цінуєте.. бо це може бути востаннє. Світла пам‘ять! На Небесах тепер звучатиме прекрасна музика», – резюмував ексміністр.

    Довідка: Петро Михайлович Князевич народився 18 листопада 1949 р. у селі Терновиця Тлумацького району. 1968–1972 – навчання в Івано-Франківському музичному училищі імені Дениса Січинського, яке закінчив з відзнакою і отримав спеціальність «диригент хору».
    1972 року почав працювати в Гуцульському ансамблі пісні і танцю при Івано-Франківській філармонії (нині – Івано-Франківський національний академічний Гуцульський ансамбль пісні і танцю «Гуцулія»). 1989 року призначений його художнім керівником.
    З 2009 року – генеральний директор-художній керівник ансамблю.З 1990 року також викладав в Теологічній академії (Івано-Франківськ), з 2000 — професор кафедри духовного співу.
    Здійснював музичне оформлення вокально-хореографічних композицій, обробку народних пісень. Гастролював у Великій Британії, Італії, Німеччині, Польщі, Румунії, Угорщині.
    Теги: Євген Нищук музика смерть мистецтво Івано-Франківськ артист
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