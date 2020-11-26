Прикарпаття попрощалось з керівником легендарного ансамблю «Гуцулія»

Петро Князевич працював в ансамблі «Гуцулія» з 1972 року

На Прикарпатті помер український хоровий диригент і педагог, народний артист України Петро Князевич.

Про це повідомила професорка Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Ганна Карась.

«Приголомшлива звістка – у засвіти пішов від нас талановитий диригент, народний артист України, художній керівник і головний диригент Гуцульського ансамблю пісні і танцю Петро Князевич… Відданий українській музичній культурі і народній пісні, він з відкритим серцем йшов до людей, несучи красу і високе мистецтво! Пам’ятатимемо його усміхненим і добрим! Спочивайте з Богом, пане Петре! Вічна пам’ять! Співчуваю родині і колективу, які осиротіли!» – написала Карась у Facebook.

Ексміністр культури Євген Нищук також відреагував на смерть Князевича.

«Сьогодні (25 листопада, – ред.) ми назавжди попрощались з близькою мені і моїй родині людиною, батьком мого друга Руслана, прекрасним диригентом, Народним артистом України, багаторічним керівником Івано-Франківського національного академічного Гуцульського ансамблю пісні і танцю «Гуцулія» Петром Михайловичем Князевичем», – зазначив Нищук.

Він додав, що з самого дитинства їхні родини йшли пліч-о-пліч – і в радості, і в горі.

«Петро Михайлович був одним з тих, хто в юні роки надихнув мене та заворожив українським мистецтвом, створив важливі життєві орієнтири. Невимовно боляче.. Бережіть своїх близьких та рідних і ніколи не оминайте можливості сказати, що любите чи цінуєте.. бо це може бути востаннє. Світла пам‘ять! На Небесах тепер звучатиме прекрасна музика», – резюмував ексміністр.

Довідка: Петро Михайлович Князевич народився 18 листопада 1949 р. у селі Терновиця Тлумацького району. 1968–1972 – навчання в Івано-Франківському музичному училищі імені Дениса Січинського, яке закінчив з відзнакою і отримав спеціальність «диригент хору».

1972 року почав працювати в Гуцульському ансамблі пісні і танцю при Івано-Франківській філармонії (нині – Івано-Франківський національний академічний Гуцульський ансамбль пісні і танцю «Гуцулія»). 1989 року призначений його художнім керівником.

З 2009 року – генеральний директор-художній керівник ансамблю.З 1990 року також викладав в Теологічній академії (Івано-Франківськ), з 2000 — професор кафедри духовного співу.

Здійснював музичне оформлення вокально-хореографічних композицій, обробку народних пісень. Гастролював у Великій Британії, Італії, Німеччині, Польщі, Румунії, Угорщині.