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    Культура

    Померла народна артистка України Марія Байко

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    <p>Марія Байко &ndash; українська концертно-камерна співачка (ліричне сопрано)</p> - Померла народна артистка України Марія Байко

    Марія Байко – українська концертно-камерна співачка (ліричне сопрано)

    Причина смерті артистки поки невідома

    Народна артистка України Марія Байко померла у віці 89 років.

    Про це повідомив її син, ректор Львівської академії мистецтв Володимир Одрехівський в Facebook.

    Причина смерті артистки поки невідома. При цьому її син розповів, що вона виконувала українські народні пісні, твори зарубіжних композиторів, активно гастролювала в республіках колишнього СРСР, в Європі, США і Канаді. 

    Марія Байко – українська концертно-камерна співачка (ліричне сопрано). Лауреатка Шевченківської премії та Ордена княгині Ольги. Народилася у 1931 році на Лемківщині. З 1953 року виступала у складі відомого тріо сестер Байко. Народна артистка України, з 1982 року – професорка кафедри сольного співу Львівської консерваторії ім. Миколи Лисенка.

    Виступала з сольними концертами та як солістка Львівської філармонії у складі тріо сестер Байко (Даниїла, Марія, Ніна) в Україні, республіках колишнього СРСР, у Європі, США, Канаді. У її репертуарі були українські народні пісні, солоспіви Лисенка, Людкевича, Кос-Анатольського, Фільц, Барвінського.

    Як солістка Марія Байко записала три пластинки «Співає Марія Байко», «Пісні Франкового краю», «О, не забудь» (старовинні романси), компакт-диск «Співаночки мої», із сестрами Байко – п’ять платівок та компакт-диск «Співають сестри Байко».

    До слова, відомого режисера Романа Віктюка поховають у Львові в родинному склепі

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      Теги: музика Львів смерть Україна СРСР артист співачка
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