Речниця ДПСУ, яка хизувалася розкішним життям, може змінити посаду

Керівник Іванни Плантовської вважає, що скандал спричинився через інформаційну війну

Речниця одеських прикордонників Іванна Плантовська, яка вихідними втрапила в гучний скандал, оприлюднивши під час війни свої пікантні фото, відповіла відмовою коментувати шквал обурень. Про це вона заявила в коментарі для ТСН.ua.

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«Офіційних коментарів я не маю бажання давати, чесно кажучи», – відповіла нам Плантовська, важко зітхнувши. Після цього вона кинула слухавку.

Замість неї ситуацію прокоментували в Держприкордонслужбі. Там дали зрозуміти, що, ймовірно, буде ухвалене кадрове рішення щодо цієї військовослужбовиці.

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«Я не вправі коментувати особисте життя військовослужбовців ДПСУ, це справа кожного. Проте можу зазначити, що відносно ситуації, яка останні кілька днів розгортається навколо нашої військовослужбовці з Одеси, у відомстві відразу відреагували на це, – повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. – Зокрема, будуть прийняті рішення, що стосуватимуться подальшого проходження нею служби та виконання обов’язків за посадою. Рішення будуть в рамках норм законодавства».

До цього він додав: «Окремо можу зазначити, нам дійсно прикро, що в час війни, коли більшість наших побратимів зі зброєю в руках боронять країну і гинуть за неї, в лавах ДПСУ є й ті хто, більше приділяє увагу виключно своєму особистому життю, при цьому, м’яко кажучи, хизуючись ним. До того ж, демонстрація якого суперечить моральним нормам, які є неприйнятними під час війни. Все буде по справедливості».

Своєю чергою, керівник Іванни Плантовської, начальник Південного регіонального управління Держприкордонслужби Сергій Мул в коментарі для ТСН.ua про низку новин про себе та підлеглу відповів нам так:

«Що тут коментувати? У нас зараз завдання одне – перемогти. Ми воюємо. Що там хто пише, піднімає той бруд з колін – то його проблеми. Все це – елемент інформаційної війни. Час все розставить на свої місця. Я публічна людина, витримаю все. Весь цей процес – нісенітниця», – відповів Мул.

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Відзначимо, пресофіцер Південного регіонального управління Держприкордонслужби України Іванна Плантовська, яка потрапила у скандал через те, що під час війни хизувалася розкішним життям, поскаржилась на погрози від українців та росіян.

Нагадаємо, речниця ДПСУ опублікувала фото, на якому позує у відвертій сукні та ботфортах на тлі Ейфелевої вежі. Цей знімок Плантовська підписала: «2023-й, я в тебе вірю!». Українців обурили знімки речниці. Також вона похизувалася і фото з курортів та машиною зі своїм ім'ям на номерних знаках.

Згодом у мережі спливли скандальні подробиці про генерал-майора Сергія Мула, начальника Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Волонтер Андрій Боєчко написав, що ДБР під час обшуків у начальника Південного регіонального управління ДПСУ знайшло незадекларовану будівлю вартістю $6 млн, 40 млн грн. готівкою та іноземну валюту.

Боєчко стверджує, що у ході обшуку власної квартири (м. Одеса) було виявлено $587 тис. і €380 тис. Крім цього, документи про власність в Італії та Іспанії та рахунки на $16 млн в іноземних установах.

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На додаток до цього у Мула виявили паспорт громадянина Колумбії на ім'я Хорхе Фернандес 25.06.1973 р.н., а також велику суму готівки в євро, доларах і білоруських рублях, три банківські картки, одна з них – швейцарського Credite Suisse, написав волонтер.

За даними НАБУ, наприкінці грудня 2022-го Сергію Мулу повідомили про підозру у тому, що він не задекларував будинок вартістю 1,5 млн грн. у передмісті Києва. Його дії кваліфікували за ч.1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).