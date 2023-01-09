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Речниця ДПСУ, яка хизувалася розкішним життям, може змінити посаду

Юрій Лящук
glavcom.ua
Речниця ДПСУ, яка хизувалася розкішним життям, може змінити посаду
Ймовірно, буде ухвалене кадрове рішення щодо Плантовської
фото з відкритих джерел

Керівник Іванни Плантовської вважає, що скандал спричинився через інформаційну війну

Речниця одеських прикордонників Іванна Плантовська, яка вихідними втрапила в гучний скандал, оприлюднивши під час війни свої пікантні фото, відповіла відмовою коментувати шквал обурень. Про це вона заявила в коментарі для ТСН.ua.

«Офіційних коментарів я не маю бажання давати, чесно кажучи», – відповіла нам Плантовська, важко зітхнувши. Після цього вона кинула слухавку.

Замість неї ситуацію прокоментували в Держприкордонслужбі. Там дали зрозуміти, що, ймовірно, буде ухвалене кадрове рішення щодо цієї військовослужбовиці.

«Я не вправі коментувати особисте життя військовослужбовців ДПСУ, це справа кожного. Проте можу зазначити, що відносно ситуації, яка останні кілька днів розгортається навколо нашої військовослужбовці з Одеси, у відомстві відразу відреагували на це, – повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. – Зокрема, будуть прийняті рішення, що стосуватимуться подальшого проходження нею служби та виконання обов’язків за посадою. Рішення будуть в рамках норм законодавства».

До цього він додав: «Окремо можу зазначити, нам дійсно прикро, що в час війни, коли більшість наших побратимів зі зброєю в руках боронять країну і гинуть за неї, в лавах ДПСУ є й ті хто, більше приділяє увагу виключно своєму особистому життю, при цьому, м’яко кажучи, хизуючись ним. До того ж, демонстрація якого суперечить моральним нормам, які є неприйнятними під час війни. Все буде по справедливості».

Своєю чергою, керівник Іванни Плантовської, начальник Південного регіонального управління Держприкордонслужби Сергій Мул в коментарі для ТСН.ua про низку новин про себе та підлеглу відповів нам так:

«Що тут коментувати? У нас зараз завдання одне – перемогти. Ми воюємо. Що там хто пише, піднімає той бруд з колін – то його проблеми. Все це – елемент інформаційної війни. Час все розставить на свої місця. Я публічна людина, витримаю все. Весь цей процес – нісенітниця», – відповів Мул.

Відзначимо, пресофіцер Південного регіонального управління Держприкордонслужби України Іванна Плантовська, яка потрапила у скандал через те, що під час війни хизувалася розкішним життям, поскаржилась на погрози від українців та росіян.

Нагадаємо, речниця ДПСУ опублікувала фото, на якому позує у відвертій сукні та ботфортах на тлі Ейфелевої вежі. Цей знімок Плантовська підписала: «2023-й, я в тебе вірю!». Українців обурили знімки речниці. Також вона похизувалася і фото з курортів та машиною зі своїм ім'ям на номерних знаках.

Згодом у мережі спливли скандальні подробиці про генерал-майора Сергія Мула, начальника Південного регіонального управління Держприкордонслужби України. 

Волонтер Андрій Боєчко написав, що ДБР під час обшуків у начальника Південного регіонального управління ДПСУ знайшло незадекларовану будівлю вартістю $6 млн, 40 млн грн. готівкою та іноземну валюту.

Боєчко стверджує, що у ході обшуку власної квартири (м. Одеса) було виявлено $587 тис. і €380 тис. Крім цього, документи про власність в Італії та Іспанії та рахунки на $16 млн в іноземних установах.

На додаток до цього у Мула виявили паспорт громадянина Колумбії на ім'я Хорхе Фернандес 25.06.1973 р.н., а також велику суму готівки в євро, доларах і білоруських рублях, три банківські картки, одна з них – швейцарського Credite Suisse, написав волонтер.

За даними НАБУ, наприкінці грудня 2022-го Сергію Мулу повідомили про підозру у тому, що він не задекларував будинок вартістю 1,5 млн грн. у передмісті Києва. Його дії кваліфікували за ч.1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації).

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Теги: Україна розкіш скандал Держприкордонслужба

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