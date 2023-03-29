Суд засекретив справу про статки начальника скандальної речниці ДПСУ

Посадовець не вказав у декларації, що його дружина має будинок і ділянку в передмісті Києва

Антикорупційний суд закрив від сторонніх спостерігачів розгляд справи про можливу брехню в декларації начальника Південного регіонального управління прикордонслужби Сергія Мула. Про це йдеться у рішенні Вищого антикорупційного суду.

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Зазначається, що під час підготовчого засідання захист Мула попросив проводити розгляд справи у закритому засідання. Це пояснили тим, що посадовець є військовим, і обізнаність про його місце перебування нібито може загрожувати його життю. Сам Мул підтримав позицію адвокатів.

Прокурор ж просив судити чоловіка у відкритому форматі.

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Проте колегія ВАКСу таки вирішила закрити процес. Засідання будуть відбуватись лише за участі сторін і свідків.

Мула обвинувачують у внесенні в декларацію за 2020 рік недостовірних відомостей. Посадовець не вказав, що його дружина має будинок і ділянку в передмісті Києва. Йому загрожує від 51 тис. грн штрафу або громадських робіт до максимум двох років обмеження волі і заборони обіймати певні посади. Строк давності у цьому злочині – два роки, ймовірно, він спливає у березні 2023.

Нагадаємо, що речниця Південного регіонального управління ДПСУ, де Мул є начальником, Іванна Плантовська у січні потрапила у скандал через те, що вихвалялась у соцмережах відпочинком за кордоном і гламурним життям. Її звільнили.

Згодом з’явилась інформація про можливі обшуки в керівника управління Сергія Мула, а також виявлені в нього мільйони готівки та іноземний паспорт.